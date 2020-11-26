جامعة عين شمس: استمرار العملية الدراسية اليوم بشكل طبيعي.. استكمال امتحانات الميد تيرم ..حملة كساء الشتاء بتربية نوعية .. استمرار توزيع الأسطوانات المدمجة للمقررات

آداب عين شمس:

ننتهي من امتحانات الميدتيرم للمستوي السابع اليوم.. والدراسة مستمرة

علوم عين شمس تبدأ الجزء الثاني من إمتحانات الميدتيرم الأسبوع المقبل

تربية نوعية عين شمس:

اليوم.. انتهاء فعاليات "حملة كساء الشتاء" للطلاب

في ظل التغير بالارصاد الجوية وإيقاف الدراسة في بعض الجامعات ،إلا أن كليات جامعة عين شمس تعمل بشكل طبيعي ويستمر الطلاب بتادية امتحانات الميدتيرم وذلك باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوي بين الطلاب اعضاء هيئة التدريس والعاملين





يرصد موقع "صدي البلد " آلية عمل الكليات في ظل تلك الظروف وعمل الانشطة الطلابية :





قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ، إن الدراسة تستمر اليوم بشكل إيجابي حيث حضر كافة الطلاب وأعضاء هئية التدريس للمحاضرات في المواعيد المقررة، ويؤدي الطلاب إمتحانات الميدتيرم بشكل طبيعي الإ قلة من الاقسام والذي تم إلغاؤها فقط من أستاذ المادة وهو أمر فردي.

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وأضافت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن اليوم اخر أيام إمتحانات الميد تيرم للمستوي السابع بأقسام الكلية ،مشيرةً الى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك لضمان أستمرار عملية الإمتحانات وللحد من انتشار العدوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وأكدت وكيل شئون الطلاب علي أستكمال عملية توزيع أسطوانات المقررات الدراسية الي أن ينتهي كل الطلاب من أستلمها بعد دفع المصروفات ،موكدةً علي رفع كافة المقررات الدراسية لإمتحانات الميدتيرم علي المنصات الإلكترونية وبنوك الأسئلة.





واستطردت ، أنة الى الآن لم يتم أكتشاف أى حالات أشتباة بفيروس كورونا بين الطلاب او أعضاء هيئة التدريس او العاملين ،لافتةً ألى منع دخول أي طالب الى الحرم الجاعي دون إرتداء الكمامة والتعقيم المستمر لقاعات التدريس.

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور "محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ،أن العملية التعليمة تسير بشكل طبيعي اليوم دون أى عقبات وذلك لإستقرار حالة الطقس.





واكد، علي استمرار تأدية الطلاب لإمتحانات الميد تيرم وذلك بإتخاذ كافة الخطوات التدبيرية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي الطلاب والحد من انتشار العدوى.





وأوضح " رجاء " فى تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد " أن إدارة الكلية قررت منع دخول أي طالب لحضور المحاضرات دون ارتداء الكمامة وذلك منذ بداية فصل الشتاء ،مشيرًا الى أنه في المرة الأولي يتم تنبيه الطالب ثم يتم إتخاذ الاجراء القانوني معه وكذلك اعضاء هيئة التدريس والعاملين

وأكد عميد الكلية على الاهتمام الكامل فى تلك الفترة على الإكتفاء الذاتي من المطهرات وأدوات التعقيم ،لافتًا الى أن الجزء الثاني من أمتحانات الميدتيرم بالكلية سيبدأ الأسبوع المقبل وذلك لرفع الدرجات واختيار الدرجة الأعلي لكل طالب.

واستطرد ، أنه الى الآن لم يتم إكتشاف أى اشتباه بحالات كورنا بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين ،مكملًا أنه في حالة شعور الطالب بأي اعراض يبلغ إدارة الكلية ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة للاجازة ويتم متابعة حالتة عبر إدارة الكلية حتي تتحسن الحالة

وفي هذا الاطار قال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي دون أي معوقات وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف "السيد " في تصرحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن اليوم هو اخر فعاليات "منتدي البيئة " واخر أيام حملة" كساء الشتاء "لغير القادرين والذى يتم فيها توزيع ملابس للطلبة ،مشيرًا الى أشتراك كافة اعضاء هيئة التدريس بالمنتدي وتعاون اتحاد طلاب الكلية وفرقة الجوالة لتوزيع هذة الملابس علي الطلاب.





وأوضح عميد تربية نوعية عين شمس،أن تلك الأنشطة تساعد الطلاب علي رفع الروح المعنوية وروح الإنتماء بين الطلاب كما أنها ترفع كاهل العبي عن الأهالي غير المقتدرين ،لافتًا الى أن إدارة الكلية تعمل بشكل مستمر لمساعدة الطلاب في كافة احتاجهم.

واستطرد ، أن الكلية لديها نظام التكافل الاجتماعي الذي يعمل علي خفض المصروفات للطلاب الذين لديهم أوراق بحث حالة وخفض أسعار كتب الدراسة ،مكملًا أن بعض أعضاء هيئة التدريس توزع الكتب مجانًا علي الطلبة الذين ليس لديهم بحث حالة وغير مقتدرين والتي تعتبر كإهداء حتي لا يشعر الطالب بالحرج بين زملائه