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محافظات

بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه.. بدء العمل بمشروع الصرف الصحي لعزبة سلكا وميت الموز بالمنوفية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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مروة فاضل


كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء العمل بمشروع صرف صحي عزبة سلكا وميت الموز بتكلفة 60 مليون جنيه تقريبًا ،

 مشيرًا إلي أنه تم حل المشكلة وإزالة معوقات التنفيذ ، يأتي هذا في إطار مساعي محافظ المنوفية لسرعة توصيل كافة المرافق الحيوية وعلي الأخص الصرف الصحي لجميع قري المحافظة  لتقديم خدمات جيدة للمواطنين .

حيث أجري محافظ المنوفية اتصالا هاتفيًا باللواء ايهاب خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء في تنفيذ المشروع لحين نهو إجراءات قرار التخصيص لمواقع محطات رفع صرف صحي القريتين .

، جاء ذلك بحضور  المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية والدكتورة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب و عمدة قرية عزبة سلكا وعدد من الأهالي .

 وقد أكد محافظ المنوفية حرصه علي توفير خدمات البنية التحتية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مشددًا علي المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ ومدي الإلتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة تحقيقًا للصالح العام والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .
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