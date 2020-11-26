بعد القبض على 5 عناصر.. الحبس والغرامة في انتظار المنضمين لروابط الأولتراس

بالتزامن مع قيام أجهزة الشرطة بالقبض على 5 عناصر ثبت انضمامهم إلى إحدى روابط الأولتراس، نستعرض العقوبات الواردة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي يحظر إنشاء أو نظم روابط أندية بالمخالفة للنظم المشار إليها بالقانون.





ونصت المادة 91 من القانون على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.





ونصت المادة رقم 86 من القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.





وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.





وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رصد ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن (صورة) ل (5) أشخاص يحملون إحدى اللافتات تحمل عبارات خادشة للحياء العام .





على الفور تم تحديد وضبط القائم على نشر الصورة وإثنين آخرين من المتواجدين بها، وبالفحص تبين أن أحدهم سبق إتهامه فى قضية إنضمام لجماعة إرهابية.





وبمواجهتهم أقروا بانضمامهم لإحدى روابط "الألتراس" وأن الغرض من الصورة هو دعوة زملائهم فى الرابطة يوم الجمعة الموافق 27 الجارى، لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى المقاهى بدائرة قسم شرطة 15 مايو.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقى المتواجدين بالصورة.





وكانت كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بإحدى قرى كفرالدوار بمحافظة البحيرة.



