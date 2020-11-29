الذراع اليمين لكورونا .. انتشار الشيشة ينذر بكوارث صحية في الفيوم

انتشرت فى محافظة الفيوم ظاهرة تدخين الشيشة بين العديد من الشباب والكبار بصورة مخيفة والأغرب من ذلك تدخينها على المقاهي علنا رغم قرار حظر تدخينها ومنع تداولها نهائيا.





الأمر الذى دفع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والأجهزة المعاونة له بشن حملات دورية على هذه المقاهى وضبط أكثر من 15 مقهى ، يدخن روادها الشيشة.

يقول أحمد سيد معلم ثانوى : التدخين ضار بالصحة ، والشيشة أكبر وسيلة لانتشار فيروس كورونا المستجد ويجب على المسئولين تحرير محاضر فورية لمدختى الشيشة أيضا عند ضبطهم ، بجانب محاضر أصحاب المقاهى.

ويطالب شوفى عادل مهندس زراعى بمركز سنورس : بتغليظ عقوبة مدخنى الشيشة ، وكذلك عقوبة المقاهى

التى تضبط بتقديم شيشة لروادها.

ويضيف الدكتور محسن جمعة أمين صندوق نقابة الأطباء بالفيوم ، الشيشة لها أضرار على القلب يؤدي

تدخين الشيشة إلى أضرار كبيرة على صحة القلب، و قد قام باحثون في جامعة كاليفورنيا بقيادة الباحثة ماري

رزق؛ وهي أستاذة مساعدة في الجامعة نفسها، بإجراء دراسة عن تأثير جلسة واحدة فقط من تدخين الشيشة

لمدة ثلاثين دقيقة، على معدل ضربات القلب، وضغط الدم، وتصلُّب الشرايين، وتم نشر نتائج هذه الدراسة في

المجلة الأمريكية لأمراض القلب، وتؤدى الى زيادة صلابة الشرايين. فقدان مرونة الشرايين وتَيَبسها، وذلك

يعد مؤشراً موثوقاً للسكتة الدماغية. وارتفاع معدلات قلب المشاركين بنسبة نبضة في الدقيقة.و ارتفاع ضغط

الدم.و أضرار أخرى للشيشة تؤثر الشيشة بشكل كبير على صحة جسم الإنسان،.





وتابع أن ومن أضرار تدخين الشيشة ايضا يزيد الفحم المستخدم في تسخين التبغ، من نسبة الإصابة بالسرطان، وذلك بسبب إنتاجه لمستويات عالية من أول أكسيد الكربون، والمعادن، والمواد الكيميائية المسرطنة. تعمل مواد التبغ والمعسل على تهيُّج الفم.





وأوضح أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطانات الفم، تُسَهٍّل الشيشة انتقال عدوى الأمراض المختلفة بين المدخنين، عند مشاركة الشيشة كما يعتبر الأطفال المولودون لمدخني الشيشة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.





وأكد أن الدخان الموجود في الشيشة يزيد من نسبة الإصابة ببعض الأمراض، ومنها: سرطان المريء، وسرطان المعدة، ومشاكل في الرئة، وانخفاض الخصوبة

من جانب أخر أكد الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن الجولات الميدانية المفاجئة

على المقاهي تأتى ضمن سلسلة من الجولات الميدانية ، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المقاهي

والكافتريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية ، مشيراً الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

حيال المخالفين.

أضاف التونى بأنه تم ضبط 8 مقاهى منذ أيام بمركز أطسا والفيوم تقدم الشيشة لروادها ، وتم تحرير

المحاضر اللازمة ضد أصحاب هذه المقاعى واصدار قرار بغلقها ، حرصا على سلامة وصحة المواطنيين .