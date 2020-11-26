وزيرة الصحة تشاهد فيلمًا تسجيليًا عن منظومة التأمين الصحى الشامل.. فيديو

شاهدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، فيلمًا تسجيليًا عن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك خلال الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية.





ووصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم،، الخميس، للمشاركة في الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "حلمنا في سنة اتحقق بيكم.. شكرًا لشركاء الحلم"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة فور وصولها التقت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتقديم التهنئة له لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربى في مسابقة التميز الحكومي العربي.





وأشار مجاهد، إلى أن هذا الملتقى يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على إطلاق رئيس الجمهورية منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وممثلين من منظمة الصحة العالمية، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة.





ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التحية للأطباء، قائلًا اوجه التحية والشكر للجيش الابيض الذى جعل محافظة بورسعيد فى مقدمة المحافظات وأول محافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى"، كما وجه التحية لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على دعمها للمحافظة وتطبيق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد.





واضاف محافظ بورسعيد خلال الملتقى السنوى الاولى للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنها جمعت أجهزة الدولة ووزارة الصحة لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن الجيش المصرى الأبيض صنع العناصر الإدارية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتابع أنا بالنيابة عن أهلى فى محافظة بورسعيد أقدم كل الشكر والتثدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تطبيق التأمين الصحىا لشامل فى محافظة بورسعيد، ممؤكدًا أنها نجحت ونفذت بقيادة ومهارة عظيمة جدًا.





وأشار إلى أنه كل يوم يمر على المستشفيات ويكون فخور جدًا بالأطباء، مضيفًا بحس انى وأهلى فى أيدى أمينة جدًا، مؤكدًا أنه لا يوجد فى بورسعيد قوائم انتظار، وهى التى جعلتنى أفضل محافظ على مستوى الوطن العربى.