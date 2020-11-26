تضامن الإسكندرية: توزيع مساعدات على المتضررين من موجة الطقس السيئ

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة طارق جمال، مدير مديرية التضامن ووكيل الوزارة، مساعدات مالية وعينية على الأسر المتضررة من موجة الطقس السيء التي عصفت بالمحافظة خلال الأيام الماضية، بناءً علي تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج.





وذكرت المديرية في بيان أنه تم توزيع مساعدات مالية علي الاسر المتضررة لعقار كرموز بمنطقة غرب الإسكندرية، لعدد حالة وفاة وحالة إصابة، وتم الصرف من الجمعية الشرعية بحضور اللجنة المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي وفريق الإغاثة بالمديرية علي الاسر المتضررة بعد حصر الاسر وعمل الابحاث الاجتماعية.

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وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني شركاء التنمية والدعم المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على الاماكن المتضررة من موجة الطقس السيئ في الأسبوع الماضي مساعدات مالية لأسر المتوفين للمباني المنهارة، ومساعدات عينية (بطاطين – ألحفة فايبر)، ومساعدات غذائية متنوعة ( مواد جافة ووجبات ساخنة جاهزة).





كما تم إعادة إصلاح وإعمار أسقف المنازل المتضررة، عن طريق فرق متطوعة من الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية وجمعية خليك إيجابي.





تم التوزيع في المناطق الاتية (نجع العرب - نادي الصيد - عزبة المطار - بحري - الجمرك - كوم الشقافة - الفلكي-سيوف شماعة - محرم بك - الحضرة - أسكوت - عزبة البحر).





وتتقدم مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بالتحية والتقدير لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية شركاء التنمية وادارة الأزمات الممتدة ايديهم دائما بالمساعدة من أجل التخفيف من معاناة المتضررين ووقوفهم جنبا الي جنب مع الجهات التنفيذية الحكومية.





وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.





يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.