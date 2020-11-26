وصول المخطط الاستراتبجي لمدن إسنا والطود بالأقصر

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر استلام المخطط الإستراتيجي العام لكل من مدن إسنا و الطود وذلك فى ضوء التعاون المثمر بين محافظة الأقصر والهيئة العامة للتخطيط العمرانى .

وأكد محافظ الأقصر على أهمية المخططات الاستراتيجية كحجر اساس للتنمية العمرانية ومكون رئيسى لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وكذلك القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والحفاظ على حق الدولة.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر أنه باستلام المخطط الاستراتيجي العام لمدن إسنا والطود تكون قد اكتملت المخططات الاستراتيجية العامة لكافة مدن المحافظة وبداية جديدة للتنظيم العمرانى وتنفيذ الخطط التنموية المختلفة .

وكان قد أعلن ايضا المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن وصول 353 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوى 22 / 7 /2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان ، والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 .

وأضاف ألهم انه تم تسليم اللوحات للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم أجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .

وأوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة إلى إنه تم تقديم التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الجارى وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية بهدف إختصار الوقت والمجهود وتسديد 25% من إجمالي قيمة رسوم التصالح .



