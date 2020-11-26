محافظ بني سويف يبحث إمكانية تحقيق الاستفادة من مشروعات توليد الطاقة المتجددة





أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود للدفع بالاستثمار والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في كافة الأنشطة الاقتصادية،.





مشيرا إلى أن بني سويف يتوافر لديها العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون إحدى قلاع الصناعة ، خاصة مع المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الـ 6 سنوات الماضية ، بجانب المشروعات الطموحة التي يُدرس إقامتها،فضلا عن 8 مناطق صناعية تحوي صناعات ومجالات متنوعة، مع تميز موقعها الجغرافي والذي ستزداد أهميته مع إنشاء عدد من المشروعات في مجال الطرق والكباري.





جاء ذلك خلال لقائه بمسؤولي إحدى الشركات العاملة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي ، وذلك لبحث إمكانية التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال محطات الطاقة الشمسية على أرض المحافظة.





حيث رحب المحافظ بمسؤولي الشركة ، مؤكدا على انفتاح المحافظة أمام الاستثمار والمستثمرين في مختلف المجالات ، خاصة الاستثمار الجاد الذي يوفر جدوى اقتصادية أكيدة وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة .

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واستمع المحافظ لعرض موجز عن نشاط الشركة وسابقات أعمالها في مجال توليد الكهرباء والتخزين الحراري وتحلية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي ، ،فضلا عن استعراض ايجابيات وعوائد الطاقة المتجددة باعتبارها من أنظف وأوفر الطاقات،وتسهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة والبيئة، والذي يأتي متسقا مع التوجه العالمي للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة ، على حساب المصادر التقليدية للطاقة من البترول والفحم .





كما أوضح مسؤولو الشركة أن الشركة لديها خبرة كبيرة في هذه المجالات على المستويين المحلى والدولي ، مشيرين إلى أن الشركة تعمل في هذا المجال بطرق وأساليب علمية حديثة ،حيث قامت الشركة بإنشاء العديد من المشروعات الكبيرة في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بدون بطاريات ، والتي من أبرزها إنشاء 12 محطة في أمريكا وأسبانيا وشيلي ، بخلاف مشروعات داخل مصر.





وناقش المحافظ المجالات الممكنة التي يمكن أن تلتقي فيها أهداف وخطة المحافظة التنموية مع جهود وأنشطة الشركة،وإمكانية أن يكون نشاط الشركة ميزة نسبية أخرى تضاف إلى المقومات المتاحة للمحافظة،خاصة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مشروعات استثمارية قادمة للمحافظة في عدد من المجالات والتي من الممكن أن يكون توافر الكهرباء عن طريق الطاقة شمسية داعما للتعجيل بتنفيذ تلك المشروعات على أرض المحافظة .



