وزيرة الصحة: الاستعانة بالشباب هو سر نجاح أي منظومة.. فيديو

قالت هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن اليوم يعد يوم هام للغاية، معقبة: "لولا شباب هيئة الرعاية الصحية اللي كانوا بيشدوا على أيدي وياخدوا بيها لما اتعب وعلى رأسهم الأبن الأكبر أحمد السبكي".



وأكملت خلال كلمتها في الملتقى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، الاستعانة بالشباب هو سر نجاح أي منظومة جديدة ومتجددة وقادرة على الاستدامة، معقبة: فهم شباب جريء لا يتعب ومتعلم وأحسن منا في التعليم وبياخد بأيدينا ويزيدنا خبرة.



وتابعت هالو زايد، هناك كثير من التحديات لم نكن سنصل إليهم بدون الشباب ومشاركتهم، معقبة: لم يكن أحد يتخيل أن مع أزمة كورونا يصمد النظام الصحي ببورسعيد.



وأشارت إلى أنه بأيدي شباب التأمين الصحي في بورسعيد قاموا بتأهيل 5 محافظات منهم محافظتين يمكن إطلاق التأمين الصحي بهم.





ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن القائمين على منظومة التأمين الصحى الشامل لا يدخرون جهدًا فى توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللائقة للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا على توفير كافة الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية ، يما يسهل على المريض الحصول على الخدمة الطبية داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد ، دون اللجوء إلى السفر خارج المحافظة للحصول على الخدمة .





مشيرًا أن مرض التصلب المتعدد هو يعتبر من الأمراض المزمنة ، ويتم صرف علاجه بالمجان لمرضى التصلب المتعدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إجمالي تكلفة العلاج الشهري للمرضى والتي تبلغ 2.9مليون جنيه تقريبًا ، بخلاف الحقن النصف سنوية والعلاجات الأخرى للحالات المتقدمة التي تم توفيرها بالمجان تحت مظلة التامين الصحي الشامل الجديدة.





هذا ؛ ويشار إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد ((Multiple Sclerosis ، ويُعرف اختصارًا بـ(MS) مرض مناعي يصيب المخ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية، وينتج عنه تآكل في الغشاء النخامي أو غلاف الميلين الحامي للألياف العصبية، مما يسبب خللًا في نقل الإشارات العصبية يظهر في تباطؤ تلك الإشارات أو عدم نقلها ما يسبب مشكلات في التواصل بين العقل وباقي أعضاء الجسم تعوق الشخص عن المشي أو الكتابة أو حتى الإمساك بشوكة وسكين، إضافةً إلى ضَعف شديد في الذاكرة، وبطء في تكوين الأفكار وتبلُّد القوى العقلانية والعاطفية بشكل عام، كما يمكن أن يتسبب المرض في تدهور الأعصاب نفسها أو تلفها بشكل دائم.





جدير بالذكر، أن مستشفى السلام بورسعيد هو مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية، ويقع بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، ومكون من 4 مبانٍ لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، فيما تضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى (40) سريرا داخليًا، (18) عناية كبار، (14) عناية أطفال، إلى جانب (4)غرف للعمليات و(6) أسرة إفاقة، فضلًا على (26) حضانة لحديثي الولادة.