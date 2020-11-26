رغم تساقط الأمطار.. تداول 105 ألاف طن و4779 حاوية و9491 شاحنة بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 80 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 11 سفينة، وغادرت 8 سفن.

وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 36 سفينة منها 3 سفن مخطاف داخلي، و 4 سفن حاويات، و 3 سفن مواد بترولية، وعدد 23 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 9491 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





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هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 64727 طنا، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 2046 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 2046 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 2733 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 105373 طنا بضائع غير محواه.

ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .

وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.