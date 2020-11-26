صحة كفر الشيخ: الموافقة على ترخيص 29 معملا جديدًا لاستيفاء الشروط

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، أن لجنة المعامل المركزية لوزارة الصحة بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر قد وافقت على ترخيص 29 معملًا بمحافظة كفر الشيخ.





وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه الموافقات تأتى في ضوء المعاينات التى قامت بها اللجنة على مدار الأسبوع ، مشيرة إلى تقدم 90 معملًا بأوراقهم للتراخيص.





وأوضحت سلام، أنه تمت الموافقة على ترخيص 29 معملًا فقط بعد التأكد من مطابقة الإشتراطات والمعايير والأوراق الخاصة بالتراخيص، مؤكدة على متابعة إدارة العلاج الحر لأعمالها من متابعة التراخيص وتوافر اشتراطات مكافحة العدوى.





الأوراق المطلوبة للترخيص





وكانت وزارة الصحة أعلنت عن الأوراق المطلوبة لتراخيص المعمل وهي :

1. طلب للحصول على ترخيص بفتح وإدارة المعمل حسب النموذج المعد لذلك بالإدارة .

2. أصل ترخيص مزاولة المهنة لأحد أفرع التحاليل الطبية الذى يفيد القيد فى أحد سجلات وزارة الصحة الأربعة (كيميائى طبى – بكتريولوجى – باثولوجى – باثولوجى إكلينيكى) أو مستخرج رسمى منها ، وذلك لصاحب المعمل وكذلك للمدير المسئول .





3. سداد مبلغ 4.50 جنيه (أربعة جنيهات وخمسون قرشًا) برسم معامل وزارة الصحة "قيمة رسم معاينة المعمل" .





4. صحيفة حالة جنائية حديثة لطالب الترخيص وكذلك بالنسبة للمدير المسئول ، وإذا كان صاحب الطلب يشغل وظيفة حكومية فيكتفى فى هذه الحالة بشهادة رسمية من شئون العاملين التابعة لجهة العمل تثبت وجود صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به ضمن ملف خدمته "أو بيان حالة وظيفية بتاريخ حديث" .





5. عدد 3 صور رسومات هندسية للمعمل معتمدة جميعها من مهندس نقابى ومستوفى الدمغة الهندسية على كل صورة بواقع 1 جنيه ويبين على الرسم ما يلى :





- مسقط أفقى بمقياس رسم لا يقل عن 1/100 ( وهو عبارة عن قطاع يبين المساحات الأفقية والوحدات ) .





- مسقط رأسى بنفس مقياس الرسم ( وهو عبارة عن قطاع طولى يبين الإرتفاعات )





- موارد المياه وطرق الصرف الصحى ( بعلامات مميزة على المسقط الأفقى )





- الرسم الإرشادى ( وهو رسم كروكى يبين موقع المعمل ) .





6. إقرار من المدير المسئول يقر فيه سيادته بأنه مسئول عن إدارة المعمل طبقًا لتعليمات الوزارة .





7. شهادة التأمينات الإجتماعية الدالة على إشتراك المعمل بمؤسسة التأمينات الإجتماعية (الشهادة الخضراء الأصلية) وتستخرج من مكتب التأمينات الإجتماعية الواقع فى دائرته المعمل للعاملين أو العمال غير حكوميين (وفى حالة عدم وجود عمال أو عاملين خاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى يؤخذ إقرار بما يفيد ذلك) .





8. الشهادة الصحية الدالة على خلو العاملين بالمعمل من الأمراض المعدية والجلدية وتستخرج من مكتب الصحة الواقع فى دائرته المعمل للعاملين الذين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام (فى حالة عدم وجود عمال أو عاملين يستوجب الإقرار بذلك لإلغاء شرط تقديم شهادة صحية) .





9. إقرار من صاحب المعمل ، وكذلك من المدير الفنى المسئول ، يقر فيه سيادته بأنه لم يسبق صدور حكم ضده ترتب عليه غلق عيادته أو معمله السابق





10. صورة فوتوغرافية من عقد الملكية الموثق أو عقد الإيجار المثبت تاريخه للمعمل أو أى سند ملكية آخر مع الأصل للإطلاع عليه وإعادته .





11. صورة بطاقة الرقم القومى لكل من صاحب المعمل ومديره المسئول وكذلك صورة البطاقة لمدير المنشأة الطبية الملحق بها المعمل فى حالة كونه كذلك .





12. عدد 15 طابع دمغة عادية فئة 1 جنيه (90 قرش دمغة + 10 قروش تنمية موارد)





13. ملف لحفظ الأوراق .





14. صورة من ترخيص المنشأة الطبية فى حالة المعمل الملحق بمنشأة طبية كخدمة مكملة .





15. صورة من تسجيل المنشأة الطبية بنقابة الأطباء .





16. صورة من عقد المحرقة وصورة تفيد سداد رسم التخلص من النفايات الخطرة أو صورة ترخيص تداول النفايات الخطرة طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 2004م .





17. بيان بتجهيزات المعمل وأسماء العاملين به .





18. فى حالة التقدم للترخيص من غير الأطباء البشريين يلزم تعيين طبيب بشرى أخذ العينات من المرضى ويلزم لذلك :-





- صورة من ترخيص مزاولة المهنة للطب البشرى أو صوره من كارنيه النقابة .





- إقرار من صاحب المعمل ( بتعيين الطبيب البشرى مسئول عن أخذ العينات من المرضى) .





- إقرار من الطبيب البشرى بقبولة أن يكون مسئولًا عن أخذ العينات من المرضى )



