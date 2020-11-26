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ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: تقنية جديدة لعلاج السرطان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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مما لا شك فيه أنه يومًا بعد يوم يثبت لنا أن العلم هو الملاذ الأول والأخير لراحة البشرية حينما يستخدم بشكل إيجابي لنفع الإنسان.. وحينما  أقرأ عن التكنولوجيا الجديدة (كرسبر CRISPR)  واللي تم إنتاج لقاح الكورونا بيها .

أجد أنه بنفس تلك التقنية التكنولوجية الحديثة تم عمل  (مقص للجينات) له القدرة على قص الخلايا السرطانية فقط وتحفيز الجهاز المناعي للعمل بقدرة عالية من جديد.. والمثير أن نسبة الشفاء من السرطان تماما حسب البحث المنشور وصلت إلى نحو ٨٠٪ فى التجارب على الحيوانات.

وبسبب هذا البحث العبقري والذي سيكون له الفضل في نجاة الملايين من البشر من هذا المرض اللعين حصد ملايين الأرواح وحرم الكثيرين من أزواجهم وأبنائهم وأحبائهم نجد الرئيس بايدن يخرج علينا بتصريح يعد فيه العالم أجمع بعلاج قريب للسرطان بعد الكورونا.

تطوّر بحثي علمي مذهل ورائع ومنتظر.. يُثبت أن الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء وتوفير الأدوات والموارد اللازمة هو طوق النجاة للبشرية جمعاء من كل مرض خبيث ووباء.
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