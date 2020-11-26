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رياضة

هاشتاج جديد لعائلة ميدو جابر عقب إختفائه "صورة"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:35 م
ميدو جابر
ميدو جابر
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نانسي القاضي
أطلق أشقاء ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، هاشتاج عقب إختفاء "ميدو" من معسكر الفريق مساء أمس الأربعاء.

ونشر عمر جابر، شقيق ميدو جابر ، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" هاشتاج بعنوان: ميدو  جابر فين، متسائلًا :هو اللي إحنا في ده حقيقي هو ميدو فين يا جماعة؟ 

وكانت سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب إختفائه من معسكر الفريق.

وكان معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا أكد أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق. 

و تحدث المشرف العام على الكرة : "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس، لقد تعرض لعملية خطف".

وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته،  وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن".

وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفاؤه يثير دهشتنا".

كانت قرعة مسابقة الدوري الممتاز أسفرت عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة.


ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي: 


الأسبوع الأول 
الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني
سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي 

الأسبوع الثالث 
المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الرابع 
سيراميكا كليوباترا - بيراميدز 

الأسبوع الخامس 
سموحة - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السادس 
سيراميكا كليوباترا - الأهلي 

الأسبوع السابع 
إنبي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثامن 
سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

الأسبوع التاسع 
المصري - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع العاشر
سيراميكا كليوباترا - الجونة 

الأسبوع الحادي عشر 
أسوان - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني عشر 
سيراميكا كليوباترا - المقاصة 

الأسبوع الثالث عشر
غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الرابع عشر
سيراميكا كليوباترا - الاتحاد 

الأسبوع الخامس عشر 
الزمالك - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السادس عشر
سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة 

الأسبوع السابع عشر
الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا


هاشتاج جديد لعائلة ميدو جابر عقب إختفائه "صورة"
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