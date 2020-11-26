سقوط أمطار في مدن وقرى الشرقية.. شاهد

تشهد مناطق متفرقة حاليا بعدد من المدن و المراكز بمحافظة الشرقية هطول أمطار متوسطة،





وفى هذا السياق تابع رؤساء مدن ومراكز المحافظة التى تشهد الامطار أعمال إستكمال شفط مياه الأمطار بدائرة المراكز والمدن علي مدار اليوم الكامل، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة، وتسهيل عملية المرور للمواطنين ورفع كافة المعوقات من الطرق.





جاء ذالك بعد توجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة متابعة شفط مياه الأمطار في المراكز والمدن بسبب سوء الأحوال الجوية، بضرورة النزول الي الشوارع الرئيسية والفرعية وشفط مياه الأمطار من الشوارع أولًا بأول.





كما تم تكليف رؤساء المدن والاحياء بمتابعة أعمال إستكمال شفط مياه الامطار، تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة شفط المياه بالمركز والوحدات المحلية التابعة، ومازالت سيارات وجرارات شفط مياه الأمطار تقوم بعملها علي اكمل وجه حتي تظهر المدن والمراكز بالشكل الحضاري.





وكانت كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة على بعض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن المتوقع استمرار الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وستكون أمطارًا غزيرة ورعدية على فترات من اليوم.













وأضافت إيمان شاكر، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظات شمال الوجه البحري من المتوقع أن تشهد أمطارًا، وبالفعل بعض المحافظات حاليًا تشهد أمطارًا مثل دمياط والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، ومن المتوقع أن تستمر اليوم.













وأوضحت أن منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا أدى إلى تكون حالة من عدم الاستقرار، وتكون السحب الكثيفة والرعدية، ومستمر حتى غد الجمعة.





وفى سياقا اخر ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.