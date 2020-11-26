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رياضة

نهائي القرن.. أمير مرتضى يحمس لاعبي الزمالك: لدينا ثقة كبيرة في كل من يدافع عن قميص الفريق

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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محمد سمير
عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني، تحدث خلالها عن مواجهة الأهلي المقبلة.


وأكد أمير مرتضى ثقته في جميع اللاعبين على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، وآخرها غياب محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما عن النهائي القاري لإصابتهم بكورونا.


وقال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للزمالك: "الفريق مر بظروف كثيرة أصعب من ذلك ورغم هذا نجحنا في تجاوز الصعاب ومواصلة مشوارنا بنجاح".


وأضاف: "من بين الظروف الصعبة التي مر بها الفريق مشاركة عمر السعيد في مركز حراسة المرمى أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية بعد طرد جنش، ثم تواصل الأمر بمشاركة عمر صلاح الحارس الثالث في ذهاب النهائي أمام نهضة بركان".


وتابع: "فقدنا فرجاني ساسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال من النسخة الحالية أمام الرجاء المغربي ورغم ذلك حققنا الفوز خارج الديار".


وأتم المشرف العام على الفريق حديثه فقال: "تختلف أسماء اللاعبين والهدف واحد ولدينا ثقة كبيرة في كل من يدافع عن قميص الفريق وإسعاد الجماهير بحصد اللقب الأفريقي".


ويلعب الزمالك ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، غدا الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي.
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