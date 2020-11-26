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أخبار البلد

مقيمين في حديقة بالقاهرة.. التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة وأبناءها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:14 م
فريق أطفال وكبار
فريق أطفال وكبار بلا مأوى
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كتب محمد عبد المنعم - عبد الوكيل أبو القاسم
توجه فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى للتعامل مع بلاغ متكرر يفيد بوجود سيدة مع أبنائها تقيم بحديقة بأحد شوارع القاهرة.


جاء ذلك في إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعامل والاستجابة السريعة لحالات أطفال وكبار بلا مأوى.


وعلى الفور تحرك الفريق لمكان البلاغ، وتبين أن السيدة في العقد الثالث من عمرها تقيم بالحديقة برفقة طفلين وابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد محاولات متعددة من قبل الفريق على مدار سنة كاملة لإقناعها بالإيداع في إحدى دور الإيواء خلال عدد من الجلسات، إلا أنها كانت ترفض بشدة ولم تفصح سوى عن أنها من قرية تقع بين محافظة البحيرة والإسكندرية ولديها طفلان الأول يدعى "ع"، 3 سنوات، والآخر عبد الرحمن، 4 سنوات، وابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى "ي"، وتبلغ من العمر 18 عاما.


وتم التنسيق مع مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول عميد عمرو رضا والرائد عمرو خليل، رئيس عمليات القسم، واتخاذ القرار المناسب لتدخل جميع الأطراف وطبقا للإجراءات الاحترازية وبرفقة وحدة شرق القاهرة التابعة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، وتمكنت قوة من القسم من ضبط السيدة وتحويلها للنيابة والتي أصدرت قرارا بإيداعها إحدى دور الإيواء بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى حميات العباسية لبحث إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، كما تم إيداع الابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدار مريم لرعاية المسنين وذوي الإعاقة، كما تم إيداع الطفلين بدار تحسين الصحة بالرماية.
مقيمين في حديقة بالقاهرة.. التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة وأبناءها
مقيمين في حديقة بالقاهرة.. التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة وأبناءها
مقيمين في حديقة بالقاهرة.. التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة وأبناءها
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