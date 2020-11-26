في ذكرى رحيل صباح.. يارا تستعيد ذكراها على طريقتها

نشرت الفنانة يارا فيديو جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت "يارا" فى الفيديو وهى تستعيد ذكريات الراحلة صباح وهى تتغنى بأغنيتها .





وعلقت "يارا" قائلة: " في ذكرى رحيلها...❤️ #صباح #يارا #يارا_لوفرز #الزمن_الجميل".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وكانت تعليقاتهم بين "تجننى ـــ قمر ـــ سكر جمال وهدوء".





كان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بالإضافة الى أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.





وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".





يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.





وحرصت المطربة اللبنانية يارا على نشر عدد من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "انستجرام" تبرز عشقها لفريق برشلونة الأسبانى داخل مدرجاته بملعب "كامب نو".

وأفرجت يارا عن صورة تجمعها بنجم الكرة الفرنسي تيري هنري، وعلقت على الصورة قائلة: "مع أسطورة نادي أرسنال وبرشلونة"، أثناء حضورها مباراة فريق برشلونة أمام مانشستر سيتى بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

فيما قامت أيضا بنشر عدد من الصور لها اثناء تواجدها في مدرجات الاستاد لتشجيع الفريق الكتالوني بصحبة لاعبى الفريق سواريز والدولى البرازيلى نيمار.



