تبني وتدفع للخير دائما.. تعرف على مفهوم الكلمة الطيبة في الإسلام

وأوضح أن الكلمة الطيبة تصلح ما أفسده الآخرون، مؤكدًا أنها تبنى وتحفز الفرد وترفع من روحه المعنوية.

وأضاف رضا خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الكلمة هى أهم شيء ويجب أن نهتم بها.





















دعا الإسلام إلى التسامح وجعل له أهمية عظيمة، ويظهر ذلك جليّا في عدة مجالات، منها العبادات والمعاملات، وينبغي على المسلمين أن يحرصوا على التسامح والتناصح فيما بينهم، حتى تجتمع كلمتهم، وتزول الفرقة بينهم، ويزول المنافقون من المجتمع، فقد شبّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعاون المؤمن مع أخيه المؤمن بالبنيان الرفيع المتماسك.





والإسلام دين يدعو إلى التسامح والعفو والصفح عند المقدرة، وأنَّ من يتسامح في حقه ويعفو، ويصفح عن المسيء إليه يكون نبيل الخلق، عظيمَ الشأن، متساميًا عن الدنايا؛ قال الله - سبحانه وتعالى -: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» (فصلت: 34، 35).









مظاهر التسامح بين العباد:

ومظاهر التسامح بين العباد، أولًا: عدم إساءة الظن بالغير، ونشر الكلمة الطيبة، فهناك فرق كبير بين من يسعى لنشر الإساءة والفتن بين المسلمين حتى يسيء إليهم، وبين من ينصح الغير ببيان عيوب أحدا من الناس لا للازدراء أو الانتقاص، وإنما على سبيل بيان الحال والنصح للمؤمنين حتى لا يغترّوا بأحوال الناس. تقديم النصح وبيان الأخطاء للناس حتى لا ينخدعوا ويغترّوا، ثانيًا: وعدم التعرّض لأذية الآخرين أو التقوّل عليهم.





آثار التسامح

عندما يتمتّع بالأفراد بخلق التّسامح، تنتشر المنافع والآثار الإيجابيّة في حياتهم، ومنها:

- تأكيد مبدأ الاحترام المتبادل بين الناس على الرّغم من اختلاف أفكارهم.

-نشر النّاس بين بعضهم البعض الخبرات التي يتمتّع بها كلّ فرد، ممّا يؤدّي لتبادل المنافع.

-سلامة القلوب من الحقد، والحسد، وغيرها من الأمور التي تضعف القلب وتورثه الهم.

- تلاشي بعضًا من الأمراض النّفسية التي تكاد تصيب بعض الأفراد نتيجة عدم تسامحهم.

-سهولة العيش، والتّمتع بحياةٍ كريمةٍ بعيدةٍ عن المشاكل والفرقة.

-سيادة الألفة والمحبّة بين أفراد المجتمع، وعموم الخير بينهم.

- نبذ العنف الّذي من الممكن أن يؤدّي إلى انتشار الفتن والجرائم.

- انتشار الأمن في حياة الأفراد، وشعورهم الدّاخلي بالأمان.

- تمتّع الأفراد المتسامحون بالإيجابيّة. نيل الأجر والثّواب العظيم من عند الله تعالى.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى الحسنى وأن يكون أدائنا وتعاملنا بطريقة حسنة، موضحًا أن الكلمة الطيبة من الممكن أن تقضى على الفتن وتسد أبواب الشر، بينما الكلمة الخبيثة تضر وتؤثر على الفرد بطريقة سلبية.