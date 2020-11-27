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بين الناس

سكان الجهة القبلية لقرية هلا بالدقهلية يطالبون بإدراجهم ضمن خطة الصرف الصحي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن عماد لطفى عيد محمد ،  المقيم الجهه القبلية لقريه هلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية ،فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من عدم إدراجهم ضمن خطة الصرف الصحي . 

ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان قريه هلا ميت غمر دقهليه أعيش في كتله سكنيه بطول حوالى ٧٠٠ متر فى الجهه القبلية للبلد لا يوجد بها صرف صحي من سنين طويله عملت المستحيل فى أول ٢٠١٨ حتى جاءت لجنه من مهندس وعامل وسائق قبل بدء الدراسة بيوم في ٢٠١٨ حتى هذه اللحظة لم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي  لتحقيق آمالنا لتوصيل الصرف الصحي للجهة القبلية المحرومة من جميع الخدمات .

وأضاف : عدم وجود صرف صحى بمنطقة الجهة القبلية للقرية مما أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات و البعوض ونخشى من ان تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي 
وأشار الى إن عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي الى مشاكل تسرب المياه المبتذلة من الحفر الصحية ويجعل البيئة اكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحصل شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض الى أراضي البعض الآخر
مطالبًا المسؤولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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