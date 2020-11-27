مواطن يناشد التضامن زيادة معاش نجلة المعاق لتوفير تكاليف علاجه .. صور

ناشد المواطن رضا أحمد أحمد عبد الرحيم ، المقيم شارع الثورة بنى مزار محافظة المنيا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن زيادة معاش نجلة المعاق لتوفير تكاليف علاجه .





ويقول فى رسالته : أننى والد لطفل معاق زهنيًا وحركيًا ويحتاج إلى علاج شهرى بقيمة 1100 جنيه عبارة عن جلسات علاج طبيعى وكهرباء ، وأنا أعمل سائق باليومية وأسكن بالإيجار و لا أملك أى عقار وراتبى لا يكفى قيمة العلاج وما تتطلبه الحياه من أعباء وغلاء فى المعيشة ولدى من الأولاد اربعة ولا أقوى على سد احتياجاتهم - وعلاج الطفل المعاق الذى اصبح يبلغ من العمر 13 عامًا .

وأضاف : بدأت فى صرف المعاش من عام 2017 وقدره 447ج أربعمائة سبعه وأربعون جنيهًا وهذا المبلغ لم يتغير ولا يوجد أى زيادات به رغم غلاء المعيشة والظروف التى تمر بها البلاد وهذا المعاش لا يكفي أدوية ومعيشة وسكن وأكل وشرب لكي اقوم بالإنفاق على ابني المعاق فقط .

مناشد وزارة التضامن أن تنظروا إلينا بعين العطف والرحمة فى زيادة معاش الطفل المعاق لتغطية تكاليف علاجه ، أو إقامة كشك بمدينة بنى مزار لزياده دخلى حتى اتمكن من توفير قيمة العلاج وما تتطلبه الحياه من أعباء وغلاء فى المعيشة وسد احتياجات ابنائى الأربعة .





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