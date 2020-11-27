. قطع المياه عن 12 منطقة بأسوان اليوم

وكانت قد استمرت أعمال القوافل على مدار 3 أيام وذلك في الإدارات الصحية بمراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة حيث تهدف إلى التوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة وذلك فى الفترة.





وقال الدكتور إيهاب حنفى إن مبادرة "أيامنا الحلوة" تعمل على محورين أولهما خدمي ويشمل إتاحة وتوفير الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة في المناطق البعيدة والنائية والأكثر احتياجا، أما المحور الثاني فهو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات تثقيف وتوعية باستخدام الأساليب المناسبة لطبيعة وفكر الأهالي في كل منطقة.





ويأتي ذلك في إطار مجهودات وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بهدف زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة.





هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر مع مطلع الأسبوع القادم بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي حيث يأتى ذلك في إطار تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.