. قطع المياه عن 12 منطقة بأسوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قيامها بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم ( 14 ) ، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق عزب كيما بالكامل ( النهضة – التحرير – السنية – الفرن – جراجوس - الوادى ) بجانب مناطق ( الصداقة القديمة – الأولى بالرعاية – عمارات كيما / السد – عمارات الحديد والصلب – مستعمرة كيما – المجمع الصناعى ) .
كما أشارت الشركة فى بيانها بأنه بالإضافة إلى هذه المناطق سيتم أيضاً ضعف المياه فى باقى مناطق حى شرق وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء غداً الجمعة الموافق 27/11/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 28/11/2020 ، لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .
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هذا وكانت قد اختتمت مديرية الصحة الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة أعمال القوافل الطبية وذلك ضمن فعاليات مبادرة " أيامنا أحلي " تحت إشراف الدكتو محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة.
وكانت قد استمرت أعمال القوافل على مدار 3 أيام وذلك في الإدارات الصحية بمراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة حيث تهدف إلى التوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة وذلك فى الفترة.
وقال الدكتور إيهاب حنفى إن مبادرة "أيامنا الحلوة" تعمل على محورين أولهما خدمي ويشمل إتاحة وتوفير الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة في المناطق البعيدة والنائية والأكثر احتياجا، أما المحور الثاني فهو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات تثقيف وتوعية باستخدام الأساليب المناسبة لطبيعة وفكر الأهالي في كل منطقة.
ويأتي ذلك في إطار مجهودات وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بهدف زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة.
هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر مع مطلع الأسبوع القادم بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي حيث يأتى ذلك في إطار تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.