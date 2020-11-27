ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تعرف على الأجندة التشريعية لمجلس النواب القادم

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
النائب حسين عيسى
النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر العديد من القوانين الهامة خلال أدوار الإنعقاد الخمسة ، وبذل جهد خارف فى سبيل إصدار كم هائل من التشريعات.

وأكد عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك عدد من القوانين التى ستكون على أولويات البرلمان القادم وهى قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية وقانون المالية العامة الموحد وقانون الحسابات الختامية وتعديلات قانون الضريبة العقارية وقانون الضرائب على الدخل
وقانون التخطيط الموحد.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

وكان المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقد مؤتمرا صحفياعالميا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية واجنبية و3 مجالس حقوقية تابعة الانتخابات وان هناك بتغطية من جانب الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية التى بلغ عددها 51 مؤسسة محلسة وعددها 153 مؤسسة اعلامية دولية وفق الضوابط التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وكشف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عن وجود تاخير فى فتح بعض اللجان الفرعية امام الناخبين بسبب تاخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات .

وأضاف أن القانون وضع من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات بدءا من وجود قاض على رأس كل لجنة فرعية إشرافا وادارة مرورا بتشكيل اللجان العامة من كجكوعة من القضاة اضافة الى الفرز فى اللجان الفرعية بمعرفة القاضى رئيس اللجنة وبحضور مندوبى ووكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية.

وقال إن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بفيروس كورونا

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

النادي الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من بدء مباراة القرن .. اعرف السبب

أخبار الرياضة .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد .. إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بالكورونا

حقيقة سخرية عمرو دياب من أغنيته أماكن السهر وقصف جبهة دينا الشربيني

ترامب: تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد

اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة .. اعرف التفاصيل

شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور