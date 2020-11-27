اليوم.. الأوقاف تفتتح 6 مساجد بالمحافظات والوزير يلقي خطبة الجمعة بدمياط

كما تستقبل محافظة دمياط كلا من السفيرة نبيله مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف للمشاركة في الندوة التثقيفية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي الهجرة والأوقاف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لتلك الظاهرة. كما سيلقي الوزير خطبة الجمعة بمسجد الرحمة بمدينه رأس البر .

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان ” الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس” .

وفِي هذا الصدد أكد د. محمد مختار جمعة أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد .





وأضاف جمعة كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية .

و إذن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك ، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم ، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية ، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك ، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني .





وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى .



