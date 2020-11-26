وزارة الاتصالات تطلق مبادرة لتدريب شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والعمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي "مجتمع رقمي تفاعلى".

















ووجه المحافظ إلى رؤساء المدن بالإعلان عن المبادرة، موضحا أن المبادرة تتضمن أكثر من 30 تخصصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









وأشاد بمحاور هذه المبادرة التي تستهدف تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، والمضى قدمًا فى التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وكذا اعتماد أساليب ونظم الإدارة والتقنيات الحديثة.









وأوضح المحافظ أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل، مشيرا الى أهم الشروط والمزايا التى تتيحها المبادرة وهى ألا يكون المُتقدم قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 5 سنوات وصرف مكافأة تحفيزية تصل إلى 1000 جنيه شهريًا ويمنح الخريج شهادة من المعهد القومى للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبى بنجاح وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).









وأعلنت المحافظة عن رابط للتسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل وباقي الشروط المؤهلة من خلال الرابط الإلكتروني بالمعهد القومى للاتصالات.. www.nti.sci.eg/dey/









يذكر ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه ايضا بتشكيل مجلس استشاري من شباب المحافظة لتكوين مجموعات عمل معاونة للأجهزة التنفيذية لتقديم افكار مبتكرة ونقل نبض الشارع لاستكمال منظومة التطوير والتنمية فى مختلف المجالات بالمحافظة تحت اشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ.









وأكدت دينا عثمان نائب محافظ مطروح ان ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالشباب وتوجه القيادة السياسية للاستفادة من الشباب وأفكارهم وإشراكهم فى خطط التنمية وأن من يرغب في الانضمام للمجلس الشبابي للمحافظة التسجيل من خلال الرابط الاتى:





https://docs.google.com/.../1FAIpQLScpKXCUvFB.../viewform...









وذلك في الفترة من 25 _ 30 نوفمبر الجاري على ان تتراوح سن المتقدم من 25 -45 عاما.









وأشارت إلى ان للشّباب دورا كبيرا في تنمية وبناء المجتمع، ولا يقتصر دورهم على مجال محدد ، بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية، ومختلف قطاعات التنمية.









وأضافت ان الشّباب هم الأكثر طموحًا في المجتمع، وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند حدودٍ بالنسبة لهم، فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه، لذلك يجب أن يكون استقطاب طاقاتهم وتوظيفها أولوية جميع المؤسسات والمجموعات الاجتماعية التي تسعى للتغيير.









وأوضحت ان الشباب له دور في العمل التطوعي والخدمات العامة في المدن والريف والأحياء الشعبية على حدٍ سواء، فمشاركتهم بالأعمال التطوعية المختلفة قادرة على بناء شخصياتهم وتقويتها، وتعزيز روح المواطنة لديهم، وتجعلهم يساهمون في مساعدة الاخرين، ويقدمون لمجتمعاتهم طاقاتهم الإيجابية، ممّا يمكنهم من تطويره وتنميته.









وأشارت إلى ان تأسيس المجموعات الشبابية والاستفادة بآراء الشباب هو ما يمكن أن يسهِم في تطوير واحداث التنمية من خلال تجميع الافكار والاستفادة منها .