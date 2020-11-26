ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الساعات المعتمدة والإرشاد الأكاديمي" ندوة علمية بألسن عين شمس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:42 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
Advertisements
حسام الفقي
"نظم قطاع الدراسات العليا  و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان " الساعات المعتمدة والإرشاد الاكاديمي"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، و تحت إشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، حاضر فيها الدكتور  ناجي حسن فارس استاذ بكلية العلوم ج عين شمس ومحاضر في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


شارك ف الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس القائمين  بعملية الارشاد الأكاديمي ف الدراسات العليا و كذلك في مرحلة الليسانس، وحضرها طلاب الدراسات العليا بالكلية.

تناولت الندوة المسائل المتعلقة بالساعات المعتمدة والإرشاد الاكاديمي وبصفة خاصة مهام المرشد الأكاديمي وآليات تسجيل المقررات وحساب المعدل التراكمي والفصلي.

وافتتح الدكتور أشرف عطية وكيل كلية الالسن بجامعة عين شمس  لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات اللجنة الثقافية بالكلية والتي ترأسها الدكتورة يمني عزمي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإسبانية  تحت عنوان (أدباء ألسنيون).

وشارك الندوة فيها مبدعون وأدباء من خريجي كلية الألسن بأقسامها المختلفة، حيث تحدث عبد الحليم جمال خريج قسم اللغة الإسبانية عن روايته (المستضعفون) والتي صدرت عن دار الكتب وحاول فيها رد الصورة السلبية التي رسخت في أذهان الغرب عن المسلمين والعرب والتي ارتبطت لدي البعض بالعنف و الإرهاب محاولا تصوير قصور تفكير البعض في إطلاق الأحكام العامة.

كما تحدث أحمد هواري الصحفي بالأهرام وخريج قسم اللغة الإيطالية عن روايته (أحفاد قابيل) والتي سخر فيها من دعاة العنف وإثارة الفتن وفرض الرأي بعد اندلاع الحروب والثورات في كل من ليبيا وسوريا استنادا لخبراته الشخصية بسبب تواجده في تلك الدول أثناء ممارسته العمل في التغطية الصحفية. أما إسلام محمد يوسف خريجة قسم اللغة الروسية فقد تحدثت عن أعمالها الأدبية وعلي رأسها المجموعة القصصية (علي وضعنا) والتي حاولت فيها توضيح التحديات التي يمكن أن تواجه الإنسان في مشوار حياته وضرورة المواجهة والمغامرة لكي يستطيع أن يكمل الحياة وتأثير الأدب الروسي العظيم الذي درسته بالكلية وخاصة الكاتب أنطون تشييخف  علي تشكيل رؤيتها.

الساعات المعتمدة والإرشاد الأكاديمي" ندوة علمية بألسن عين شمس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلان نتيجة امتحان القبول بقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس

اليوم.. امتحان الشفهي بقسم اللغة الإنجليزية نظام الساعات المعتمدة بألسن عين شمس

عبر تقنية الفيديوكونفرانس.. جامعة عين شمس تجتمع بسفيرة البرتغال لبحث التعاون المشترك

"أدباء ألسنيون" ندوة بكلية الالسن جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

كالديرون يثير ترقبا في الإسماعيلي قبل أيام من غلق القيد.. صورة

4 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ ونزع ملكية بـ 4 محافظات

شوبير يكشف سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا

في حالة تعثر تذكر الكلمات أو الأسماء قم بهذا التدريب

قرار جديد من الكاف تجاه الفريق الخاسر فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

حين تنقطع الأرحام.. موتى على يد أقاربهم | حكايات مرعبة

Advertisements

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب

قرار جديد من الكاف تجاه الفريق الخاسر فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

أشعل النار عمدا في سيدة .. قرار من النائب العام بشأن بلطجي الإسكندرية

شوبير يكشف سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا

غير جلده وقطع حواسه.. شاب يغير شكله لـ كائن فضائي

ولع فيها بعد ما خلصت صلاة.. تفاصيل حرق ربة منزل على يد بلطجى فى الإسكندرية

تايم سبورت تنقل غدا مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت شعار لا للتعصب

أبلغت عنه فانتقم منها.. القبض على بلطجي أحرق سيدة بمنزلها فى الإسكندرية

استعدادا لبدء مراسم الجنازة.. نقل جثمان مارادونا إلى القصر الرئاسي بـ الأرجنتين

الحكومة ترد على شائعة بيع مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبي: سنبني فيها 4 آلاف شقة

بينها القاهرة والجيزة.. أمطار غزيرة ورياح اليوم في 17 منطقة بالجمهورية

أخبار الرياضة.. سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا.. شوبير يسخر من احتجاج الزمالك.. والكشف عن سبب وفاة مارادونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك بوصفات مختلفة

يحمي من السرطان.. دراسة تكشف أهم فوائد شاي الكركم

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب