الساعات المعتمدة والإرشاد الأكاديمي" ندوة علمية بألسن عين شمس

" نظم قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان " الساعات المعتمدة والإرشاد الاكاديمي"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، و تحت إشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، حاضر فيها الدكتور ناجي حسن فارس استاذ بكلية العلوم ج عين شمس ومحاضر في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.









شارك ف الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس القائمين بعملية الارشاد الأكاديمي ف الدراسات العليا و كذلك في مرحلة الليسانس، وحضرها طلاب الدراسات العليا بالكلية.





تناولت الندوة المسائل المتعلقة بالساعات المعتمدة والإرشاد الاكاديمي وبصفة خاصة مهام المرشد الأكاديمي وآليات تسجيل المقررات وحساب المعدل التراكمي والفصلي.





وافتتح الدكتور أشرف عطية وكيل كلية الالسن بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات اللجنة الثقافية بالكلية والتي ترأسها الدكتورة يمني عزمي الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإسبانية تحت عنوان (أدباء ألسنيون).

وشارك الندوة فيها مبدعون وأدباء من خريجي كلية الألسن بأقسامها المختلفة، حيث تحدث عبد الحليم جمال خريج قسم اللغة الإسبانية عن روايته (المستضعفون) والتي صدرت عن دار الكتب وحاول فيها رد الصورة السلبية التي رسخت في أذهان الغرب عن المسلمين والعرب والتي ارتبطت لدي البعض بالعنف و الإرهاب محاولا تصوير قصور تفكير البعض في إطلاق الأحكام العامة.





كما تحدث أحمد هواري الصحفي بالأهرام وخريج قسم اللغة الإيطالية عن روايته (أحفاد قابيل) والتي سخر فيها من دعاة العنف وإثارة الفتن وفرض الرأي بعد اندلاع الحروب والثورات في كل من ليبيا وسوريا استنادا لخبراته الشخصية بسبب تواجده في تلك الدول أثناء ممارسته العمل في التغطية الصحفية. أما إسلام محمد يوسف خريجة قسم اللغة الروسية فقد تحدثت عن أعمالها الأدبية وعلي رأسها المجموعة القصصية (علي وضعنا) والتي حاولت فيها توضيح التحديات التي يمكن أن تواجه الإنسان في مشوار حياته وضرورة المواجهة والمغامرة لكي يستطيع أن يكمل الحياة وتأثير الأدب الروسي العظيم الذي درسته بالكلية وخاصة الكاتب أنطون تشييخف علي تشكيل رؤيتها.



