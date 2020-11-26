استشاري طب نفسي: الشك مفتاح الخيانة.. فيديو

أكد الدكتور عمرو سليمان استشاري طب نفسي، أن هناك طبائع شخصية لجميع البشر هي التي تحكم السلوكيات. مؤكدا أن من بينها طبائع مزعجة.
وأضاف سليمان خلال لقاء له ببرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد، أن تلك الشخصيات تتمثل في الشخصية المضادة للمجتمع أو التي لها تصرفات غريبة أو التي يكون لها شك دائما. مشيرا إلى أن الشك أحد السلوكيات التي تدعو للخيانة.
وتابع استشاري الطب النفسي أن الشك يمثل ضغطا خاصة على المتزوجين اذا شك طرف في الطرف الآخر، مؤكدا أن الشريك قد يعطي بذرة الخيانة بسلوك الشك.
وأشار سليمان إلى أنه يجب أن تكون العلاقة بالشكل الأمثل بين الزوجين.
فيما عرًّفت الدكتورة دعاء ليلة استشاري العلاقات الزوجية والصحة الأسرية، مصطلح الخيانة، قائلة : "الخيانة هى نقد العهد سواء كان بين اثنين أو في
أمور أخرى".
وعن أسباب الخيانة كشفت الدكتورة دعاء أن أسبابها كثيرة، وفي مقدمتها يأتي الإهمال، إضافة إلى الزواج غير المتكافئ، مستدركة أنه يذهب بأحد الطرفين إلى الخيانة الزوجية.
وأشارت إلى أن :"إهمال الزوجة بيكون في حاجات صغيرة لأسباب تتعلق باهتمامها بأشخاص آخرين قد يكونوا الأبناء مثلا"، متسائلة :"ليه الراجل يسكت في حالة تعرضه للإهمال من زوجته، وعليه مناقشة زوجته في هذا الموضوع حتى يحمي نفسه من الخيانة".
ونوهت الى أن هناك رجالا يهملون زوجاتهم لأسباب تتعلق بضغوط الحياة، لافتة إلى أن عمل الزوج والزوجة سلاح ذو حدين.
وأوضحت أن الزوجين من الممكن ألا يتقابلا، وممكن أن يولد لك شوقا بينهما، واعتبره عاملا مساعدا لحياة أفضل، وأيضا من الممكن أن يسبب صدمات لأنهم "مش قادرين يوصلوا لنقطة تفاهم مع بعضهم".
وفاجأ متصل يدعى تامر، الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج «حبة كراميل»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، بشأن فكرة الخيانة.
وقال المتصل: لا توجد امرأة بـ 4 سيدات، وهذا الأمر تطلقه السيدات على بعضهن، متابعا أنه من وجهة نظرهن فقط والواقع مختلف تماما.
من جانبها تحدثت الإعلامية هدير سمير، أنه من الممكن أن ظروف الرجل قد لا تمكنه من أن يأتي لزوجته بأحد ليساعدها في الأعمال المنزلية، مضيفة أنه :"كدة المطلوب تكون الست ميت ست في بعض وتعمل كل الحاجات والأدوار".