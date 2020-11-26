استشاري طب نفسي: الشك مفتاح الخيانة.. فيديو





وأضاف سليمان خلال لقاء له ببرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد، أن تلك الشخصيات تتمثل في الشخصية المضادة للمجتمع أو التي لها تصرفات غريبة أو التي يكون لها شك دائما. مشيرا إلى أن الشك أحد السلوكيات التي تدعو للخيانة.









وتابع استشاري الطب النفسي أن الشك يمثل ضغطا خاصة على المتزوجين اذا شك طرف في الطرف الآخر، مؤكدا أن الشريك قد يعطي بذرة الخيانة بسلوك الشك.









وأشار سليمان إلى أنه يجب أن تكون العلاقة بالشكل الأمثل بين الزوجين.







