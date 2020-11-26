مسحة طبية لفريق المقاولون العرب قبل مواجهة ارتا سولار بطل جيبوتي

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمقرر لها الرابعة عصر السبت بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتي.









وتنص لوائح الاتحاد الافريقي على اجراء مسحة للتأكد من عدم وجود اصابات بفيروس كورونا قبل اللقاءات في البطولات الافريقية.





ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب جوليد وهو ملعب نجيل صناعي بالعاصمة جيبوتي استعدادا للمباراة.









واتفق الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على موعد المران في ظل خوض فريق ارتا سولار مرانه على نفس الملعب في تمام الرابعة عصرا وهو نفس موعد المباراة بتوقيت القاهرة على ان يتدرب المقاولون غدا في موعد المباراة.









وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع و محمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.









ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.









وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.