رامى يطالب باستلام وحدته بالإسكان الاجتماعى فى مدينة بدر

شكا المواطن رامى زكريا على سليمان ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسليم شقتها فى الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر .





ويقول رامى زكريا على سليمان فى رسالته : تقدمت للحصول على شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام ٢٠١٣، وكتبت العقد وعملت التوكيل ودفعت الفلوس المطلوبة منى فى٢٠١٧ لدى بنك الاسكان والتعمير فرع الدقى ، وحتى الان لم استلم .





وأضاف : ذهبت الى البنك قالى العطلة من صندوق التمويل العقارى رحت الصندوق يقولى ورقك فى البنك رحت البنك يقولى ورقك فى الصندوق، رحت كتبت شكوى فى البنك فرع المهندسين وبردو مفيش جديد.. 3 سنوات علشان استلم الشقة فى المشروع ، وانا أعيش الان فى ايجار جديد وادفع ايجار ، واتمنى أستلام وحدتى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتى .





واشار تقدمت بالعديد من الشكاوى للأسرع من استلام وحدتى السكنية المحددة بمنطقة مدينة بدر ومفيش جديد، وأناشد المسئولين بالاسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى لتخفيف أعباء دفع الإيجار .









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