القباج تشهد توقيع بروتوكولي تعاون لرعاية ذوي الهمم في الوادي الجديد

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، توقيع بروتوكولي تعاون الأول بين محافظة الوادي الجديد وجامعة بني سويف لرفع كفاءة المتخصصين بمركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة والمزمع افتتاحه قريبا، ببرامج تدريبية معتمدة من خلال كليه العلوم لذوي الإعاقة بالجامعة بما يضمن إخراج جيل قادر على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمات متميزة لهم، ووقع كل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف. افتتاحه





كما شهدت القباج، توقيع البروتوكول الثاني بين المحافظة والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، وذلك بهدف إنشاء وحدة مصغرة بمركز دكتور حسن حلمي، لتشمل مجالات الطباعة والحرف اليدوية والألعاب الرياضية والتدريبات والفرق الموسيقية والإرشاد الأسري، وغيرها من المجالات التي يحتاج اليها ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المركز جنبا إلى جنب مع المحافظة بتسويق منتجات ذوي الإعاقة في جميع المعارض التي ينظمها الطرفان أو يشاركا فيها.





اقرأ أيضا:





وفي ذات السياق أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمنتجات مصنع ملابس محافظة الوادي الجديد وجودتها وانخفاض أسعارها، حيث وافقت على دعم المصنع بخط إنتاج كامل لتصنيع أجولة حفظ التمور، وكذلك خط إنتاج لتصنيع التريكو.





جاء ذلك خلال تفقد القباج للمصنع، اليوم الخميس، يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





ومن جانبه أكد الزملوط، أن المصنع جرى رفع كفاءته وتطويره بالموارد الذاتية، حيث يضم عدد 45 ماكينة خياطة لتعمل في 3 خطوط إنتاج لتصنيع الزي المدرسي الموحد للطلاب لثلاثة أعوام متتالية، والكمامات الطبية وأجوله حفظ التمور، وذلك بهدف توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تدريب الفتيات الخريجات من المدارس الفنية لتوفير مزيد من فرص العمل ولربط التعليم بسوق العمل.