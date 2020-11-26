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محافظات

محافظ القليوبية : تركيب 400 بالوعة تصريف مياه على الطريق الزراعى

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم أعمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة كفر أبو جمعة بقليوب بهدف تركيب 400 بالوعة لتصريف الأمطار بمدينة قليوب وعلى طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع في اتجاهي بنها والقاهرة، بتكلفة تصل إلى 5 مليون و700 ألف جنيه.


وقال محافظ القليوبية انه سيتم توصيل الخط على أحد الترع في اتجاه بنها وأحد فرعيات الصرف الصحي في اتجاه القاهرة. 
ووجه المحافظ بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا أن الهدف من الخط تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.

واكد محافظ القليوبية انه تفقد عددا من أنفاق المحافظة نفق سندنهور بمدينة بنها و نفق مشتهر و نفق مزلقان زكي ونفق الحدادين بمدينة طوخ ونفق غبور أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب.

كما تفقد المحافظ الطرق العامة على طول طريق مصر - الإسكندرية الزراعى السريع ، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة للتأكد من عدم وجود تراكمات المياه وسلامة عملية رفع مياه الأمطار بها عن طريق بلوعات الصرف داخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعي.

وأوضح المحافظ أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث تم توجيه تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب ، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته ، مشيرا إلي أنه تم من قبل إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار.

ونوه المحافظ بأنه تم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت المحافظة مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.
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