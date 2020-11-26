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مجلس الشيوخ يستعد للتصويت على نص اللائحة الداخلية 29 نوفمبر..ونواب: سيكون غرفة ثانية معاونة للبرلمان..وسيقدم الرأى غير المتحيز فى الكثير من القضايا فى مجتمعنا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:00 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
رئيس موازنة النواب: 
مجلس الشيوخ يختص بدراسة القوانين المحالة إليه من الحكومة والبرلمان
برلماني: 
مجلس الشيوخ يقوم بتنقية القوانين المحالة إليه من البرلمان أو الحكومة
نائب: 
الدستور حدد لمجلس الشيوخ الحالي صلاحيات محدودة


يستعد مجلس الشيوخ للتصويت على نص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في جلسة 29 نوفمبر ، حيث يعتبر مجلس الشيوخ الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب ، وأكد عدد من النواب أن مجلس الشيوخ سيقوم بدور فى دراسة القوانين المحالة إليه من الحكومة والبرلمان، ويقوم بدراستها بعمق، كما أن دوره يعتبر مكملا لدور مجلس النواب ، كما أشاروا إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له الحق فى أن يقدم الرأى غير المتحيز فى الكثير من القضايا فى مجتمعنا.


فى البداية قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مجلس الشيوخ موجود فى معظم دول العالم، بحيث تكون غرفة ثانية معاونة للبرلمان.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ يقوم بدور فى دراسة القوانين المحالة إليه من الحكومة والبرلمان، ويقوم بدراستها بعمق، كما أن دوره يعتبر مكملا لدور مجلس النواب.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيكون له الحق فى أن يقدم الرأى غير المتحيز فى الكثير من القضايا فى مجتمعنا.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن مجلس الشيوخ موجود فى معظم دول العالم، بحيث تكون غرفة ثانية معاونة للبرلمان.

وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ يقوم بدور فى دراسة القوانين المحالة إليه من الحكومة والبرلمان ، ويقوم بدراستها بعمق ، كما أن دور يعتبر مكملا لدور مجلس النواب.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيكون له الحق فى أن يقدم الرأى غير المتحيز فى الكثير من القضايا فى مجتمعنا.

وقال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الدستور حدد لمجلس الشيوخ الحالى صلاحيات محدودة، خاصة أنه بمثابة مجلس استشارى يؤخذ رأيه فى ما يحال إليه من قوانين من الحكومة ورئيس الجمهورية.

وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ دوره تكميلى للمؤسسة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ، بحيث يكون مجلس الشيوخ داعم للبرلمان.

وكان مجلس الشيوخ انتهى من إعداد لائحته الداخلية وتقوم الأمانة العامة خلال الساعات القادمة بتوزيعها على النواب لإجراء حوار حولها وحتى يتمكن النواب من قراءة نصوصها وتقديم تعديلات عليها.

وينشر موقع "صدى البلد" نص هذه اللائحة قبل التصويت عليها في جلسة 29 نوفمبر.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة، ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية.

وحددت اللائحة عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على عقوبات  تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية، ويعقد مجلس الشيوخ جلسته 29 من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وإن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة‪.‬ 

وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ: "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان‪.‬

ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة‪.‬ 

وأكد أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية‪ ‬

وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة‪.‬
 
وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد بإدارة الأسهم لشخص لا يكون قريبا من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون"‪.‬

يأتي ذلك في الوقت الذي تضع اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
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