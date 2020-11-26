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محافظات

مقابلات شخصية لوظيفتى مدير عام الشئون الهندسية والاقتصادية بدمياط

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع لجنة اختيار القيادات المُنعقد اليوم الخميس بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و  رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام وأ. عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم و عضو قانونى وممثلا عن مديرية التنظيم والإدارة.

أوضحت المحافظ أنه تم إجراء المقابلات الشخصية  لوظيفتى مدير عام  للشئون الهندسية والشئون الاقتصادية بدمياط  و مدير عام الإنتاج بالديوان العام والمُعلن عنهما فى أكتوبر الماضى على موقعى الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و البوابة الالكترونية للحكومة المصرية، وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل كلتا الوظيفتين.

وأوضحت محافظ دمياط أن المحافظة تسعى دائما على اختيار العناصر المؤهلة لشغل تلك الوظائف ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

جدير بالذكر، ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تابعت عمليات كسح تجمعات مياه الأمطار والتى تتم من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بمختلف المناطق بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السئ فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه تم الدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لشفط تجمعات المياه فور تعرض المحافظة لهطول الأمطار الغزيرة، هذا وقد نوهت إلى مواصلة تلك الجهود للحد من آثارها وعدم تعطيل الحركة المرورية.. 

وناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنين، بتوخى الحيطة والحذر في تحركاتهم، خلال سقوط الأمطار، واتباع كافة الإرشادات والتعليمات حفاظًا على سلامتهم.

كما تم تعطيل الدراسة امس واليوم ، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظ أنه وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بإتخاذ اى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط امطار غزيرة، تم إصدار هذا القرار على مدار اليومين نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلاب.


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