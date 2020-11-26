مضادة للسرطان والسكرى.. 5 أطعمة خارقة تعرفي عليها

وفقًا للدراسات، فإن الأنثوسيانين، أحد مضادات الأكسدة القوية، مسؤول عن إعطاء العديد من الفواكه والخضراوات ألوانها الغنية مثل الأحمر والأسود والأرجواني والأزرق.

يحتوي هذا الفلافونويد الحيوي على تأثيرات مضادة للسرطان ومضادة خفض السكر ومضادات الميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للسمنة.





تستخدم الأطعمة الغنية بأنثوسيانين تقليديًا أيضًا بكميات كبيرة لعلاج العديد من الأمراض. إليك بعض الأطعمة المدهشة والصحية ذات اللون الأسود يقدمها موقع بولد سكاى الهندى والتي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي.







1. الأرز الأسود





له تأثيرات مضادة للأكسدة ضد العديد من اضطرابات الإجهاد التأكسدي مثل الالتهاب ومرض الزهايمر وتصلب الشرايين. يلعب وجود الأنثوسيانين المضاد للأكسدة دورًا رئيسيًا في توفير الفوائد. أظهرت دراسة التأثير الوقائي العصبي لهذه الحبوب الحيوية ضد نقص التروية الدماغي.







2. زيتون أسود







عندما يتم حصاد الزيتون بعد النضج الكامل ، يصبح لونه طبيعيًا أسود بسبب تراكم الأنثوسيانين. أظهرت دراسة أن المركب الفينولي الكلي في الزيتون الأسود يتضاعف مقارنة بالزيتون الأخضر حيث أن النضج في السابق يزيد من تركيز المركب في الفاكهة. هذا يجعل الزيتون الأسود فعالًا ضد أمراض مثل السرطان واضطرابات القلب والأمراض الالتهابية.







3. فلفل أسود







الفلفل الأسود هو نوع من التوابل المعروفة المعروفة بمركبها النشط المسمى بيبيرين. يساعد المركب في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي وله أيضًا تأثيرات وقائية كيميائية. أثبت البيبرين الموجود في الفلفل الأسود أيضًا فوائده في تحسين الوظائف الإدراكية والمناعة وأعراض الاكتئاب.





4. الشاي الأسود







هو بديل منخفض السعرات الحرارية للعديد من المشروبات ومشروبات الطاقة. إنها مليئة بالبوليفينول مثل الثيافلافين والأحماض الأمينية والثيروبيجين والعديد من مركبات الفلافونويد ومضادات الاكسدة الأخرى التي تساعد على الوقاية من مخاطر الأمراض المزمنة مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.

5. العنب الأسود







يحتوي العنب الأسود على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالعنب الأحمر أو الأخضر. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد والبوليفينول مما يجعلها حلوة اللون وغامقة اللون ومغذية من أنواع العنب الأخرى.