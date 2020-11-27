لماذا يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ .. دراسة تجيب

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، والعمر أبرزها.

كما يكون خطر الإصابة بأنواع معينة من النوبات القلبية أعلى في فصل الشتاء، تؤدي الرطوبة والضغط الجوي والرياح ودرجة الحرارة الباردة وما إلى ذلك إلى تعقيد الصحة وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويؤثر الانخفاض في درجة الحرارة على استجابة الجهاز العصبي للجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة سماكة الدم وتضييق الأوعية الدموية، يجب على الشخص، وخاصة كبار السن ، الانتباه إلى علامات النوبة القلبية خلال موسم البرد:

الغثيان.

غير قادر على التقاط أنفاسه.

ألم صدر.

الشعور بألم أو ضغط في الصدر.

ألم في الذراعين والظهر والرقبة والمعدة.





في حين أن السبب الحقيقي وراء تأثير الشتاء على صحة القلب لا يزال غير معروف ، إلا أن هناك العديد من النظريات التي تشرح جوانب مختلفة من مشاكل القلب في الشتاء.





التغيرات البيولوجية والفسيولوجية التي يمر بها الجسم خلال هذا الموسم

تتسبب درجة الحرارة الباردة في انقباض الشرايين والأوعية الدموية مما يتسبب في ضعف إمداد القلب بالأكسجين وتقييد تدفق الدم وزيادة ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.





زيادة فرص الإصابة بانخفاض حرارة الجسم الذي يؤدي إلى تلف عضلات القلب