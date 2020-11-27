ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لماذا يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ .. دراسة تجيب

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
النوبة القلبية
النوبة القلبية
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص أكثر عرضة لـ النوبات القلبية في فصل الشتاء، وهناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، والعمر أبرزها.

كما يكون خطر الإصابة بأنواع معينة من النوبات القلبية أعلى في فصل الشتاء، تؤدي الرطوبة والضغط الجوي والرياح ودرجة الحرارة الباردة وما إلى ذلك إلى تعقيد الصحة وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويؤثر الانخفاض في درجة الحرارة على استجابة الجهاز العصبي للجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة سماكة الدم وتضييق الأوعية الدموية، يجب على الشخص، وخاصة كبار السن ، الانتباه إلى علامات النوبة القلبية خلال موسم البرد:

الغثيان.
غير قادر على التقاط أنفاسه.
ألم صدر.
الشعور بألم أو ضغط في الصدر.
ألم في الذراعين والظهر والرقبة والمعدة.

وأشارت الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا معرضون لخطر أكبر من غيرهم، لذلك  يحتاجون إلى توخي مزيد من الحذر لتجنب المخاطر.

في حين أن السبب الحقيقي وراء تأثير الشتاء على صحة القلب لا يزال غير معروف ، إلا أن هناك العديد من النظريات التي تشرح جوانب مختلفة من مشاكل القلب في الشتاء. 

التغيرات البيولوجية والفسيولوجية التي يمر بها الجسم خلال هذا الموسم
تتسبب درجة الحرارة الباردة في انقباض الشرايين والأوعية الدموية مما يتسبب في ضعف إمداد القلب بالأكسجين وتقييد تدفق الدم وزيادة ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

زيادة فرص الإصابة بانخفاض حرارة الجسم الذي يؤدي إلى تلف عضلات القلب
يمكن أن يتسبب الاضطراب العاطفي الموسمي الناتج عن الإجهاد العاطفي في فصل الشتاء في اختلال التوازن الهرموني الذي ينتج عنه السكتة الدماغية أو مخاطر النوبات القلبية.

نصائح للوقاية من النوبات القلبية خلال فصل الشتاء
1- ابق دافئًا وارتد ملابس دافئة إذا كنت تخرج. 
2- تمرن يوميًا سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.
3- تجنب الإفراط في التدخين أو الشرب لأنه يزيد من خطر الإصابة بنسبة 100٪.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: المراهقين غير المحبوبين في المدرسة أكثر عرضة للنوبات القلبية

في اليوم العالمي للقلب... 7 عادات ستحافظ على صحة قلبك

احذر تجاهلها .. أعراض شائعة للإصابة بالنوبات القلبية

قبل شهر من الإصابة.. تعرف على أعراض النوبات القلبية

لماذا تزداد النوبات القلبية في الشتاء؟

احمي نفسك من النوبات القلبية بالتوقف عن تلك الأطعمة

ترشيحاتنا

المتهم سلم نفسه للنقطة.. مفاجأة في واقعة حرق سيدة الإسكندرية| فيديو

فيديو متداول .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد قبل نهائي أفريقيا

بعد توقيع عقد تأسيسها .. 10 معلومات عن أول شركة وطنية مصرية لصناعات السكك الحديدية

ترامب يعلن عن شرطه الوحيد لتسليم السلطة إلى بايدن

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لمصابي كورونا في الزمالك والأهلي

عميد معهد القلب السابق يحذر من الأزمات القلبية بسبب "نهائي إفريقيا"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ .. دراسة تجيب

بمكونات طبيعية .. 4 طرق بسيطة لتبييض الأسنان في المنزل

للسيدات .. الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل