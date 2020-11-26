بدون حرمان .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن وحيل تسهل حرق الدهون

نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام

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الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

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يمكنك بجانب الرجيم السابق إدخال التعديلات الاتية لنظامك الغذائى

- توقفى عن السكريات والحلويات فهى تسبب زيادة وزنك وفى الوقت نفس التقليل من مناعتك



-يمكنك الأقلال قدر الإمكان من تناول الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات والألياف فى المقابل تساعد البروتينات على منحك الشبع لفترة أطول .



يمكن تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل بذر الكتان والقرفة والجنزبيل فهى تعمل على تعزيز حرق الدهون وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون يمكنك تناول المشروبات بين الوجبات الرئيسية الثلاث.

يجب الاكثار من تناول الشوفان كوجبة خفيفة بين الوجبات فهو يمنحك الشبع لفترة أطول.