بدون حرمان .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن وحيل تسهل حرق الدهون

رجيم فعال يساعدك على استعادة لياقتك سريعا والتخلص من دهون البطن العنيدة خاصة إذا كنت ممن يميلون إلى تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية الأكثر غنى بالدهون إليك خطة رجيم لتخسيس البطن يقدمه موقع بولد سكاى الهندى لرجيم لمدة أسبوعين
لتحويل جسمك لماكينة حرق دهون وإنقاص الوزن
نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام
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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
أو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
طبق شوفان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة +كوب زبادى
أو
أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة
أو
شريحتان نستو لايت +توست سن
يمكنك بجانب الرجيم السابق إدخال التعديلات الاتية لنظامك الغذائى
- توقفى عن السكريات والحلويات فهى تسبب زيادة وزنك وفى الوقت نفس التقليل من مناعتك
-يمكنك الأقلال قدر الإمكان من تناول
الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات والألياف فى المقابل تساعد البروتينات على منحك الشبع لفترة أطول .
يمكن تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل بذر الكتان والقرفة والجنزبيل فهى تعمل على تعزيز حرق الدهون وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون يمكنك تناول المشروبات بين الوجبات الرئيسية الثلاث.
يجب الاكثار من تناول الشوفان كوجبة خفيفة بين الوجبات فهو يمنحك الشبع لفترة أطول.