تعليمات مهمة للطلاب المقبولين بالمدن الجامعية بعين شمس

وأضاف المصدر خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه من الضروري للطلاب المعلن نتائجهم للتسكين بالمدن الجامعية سحب الملفات والكشف الطبي والتقديم وسيتم رفع النتيجة نهائيا يوم السبت 28_11_2020 تمهيدا لإعلان نتائج اخري من قوائم الانتظار.

وأكد المصدر أن المدن الجامعية استقبلت الطلاب ذوي التقديرات العليا "امتياز وجيد جدا"، منوها إلى أن المدن الجامعية تقبل من جميع المحافظات التي ينطبق عليها الشروط وهي بعد المسافة لذلك نقبل طلاب من القاهرة الكبري مثال "الواحات البحرية" وغيرها من الأماكن النائية.

وأشار المصدر إلي أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.

وتواصل طلاب جامعة عين شمس مشاركاتهم ضمن فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية)، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية.









تقام المسابقات بالمدينة الشبابية والرياضية بأبي قير بالإسكندرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ،في الفترة من 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري على أن تعلن النتائج في الخامس من ديسمبر المقبل.





وتشارك جامعة عين شمس بمنتخب يضم 29 طالبا وطالبة في رفع الأثقال وتنس الطاولة للإعاقات الذهنية والحركية والكرة الطائرة جلوس و كرة الهدف بصري للمكفوفين .وذلك تحت إشراف أ.محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و أ.محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.





تأتي المسابقة التي تقام سنويًا في إطار المشروع القومي للياقة البدنية والذي يهدف إلي رفع مستوي اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلي العمل علي مشاركة أكبر عدد من الطلاب الجامعيين أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية ودمجهم في المجتمع المصري واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل.