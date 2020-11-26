السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين و عضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة و بأمانة سر صلاح فراج و صبحي حسانين ومحمد صلاح.







تعود وقائع القضية ليوم 21 مايو 2020 عندما وردت معلومات للإدارة العامة للمخدرات بقيام محمد.م.س 26 سنة، عامل بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا و متهم فى قضيتى مخدرات فى سفاجا بحيازته كمية من المخدرات و اعتزامه ترويجها على عملائه بنطاق محافظة قنا.





وتم اتخاذ الاجراءات القانونية و تمكنت قوة من مباحث المخدرات، من ضبط المتهم أثناء خروجه من منزله و بحوزته 15 لفافة حشيش و مبلغ مالى، و أقر المتهم خلال تحقيقات الشرطة، بحيازته للمخدرات بهدف الاتجار.





يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

أما المادة 34 من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.





فيما تنص المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تمت تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطى، ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، و لا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة، تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم الكوكايين أو الهيروين.





جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، و تختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطى الخمور أو الاستروكس.





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