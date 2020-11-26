تمهيدًا لافتتاحه.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مقر الشهر العقاري الجديد.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، مقر الشهر العقاري الجديد بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة.





جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور عمرو البشيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ ، والمستشار سامح رمضان ، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والدكتور إبراهيم الرويني، المفتش بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، واللواء شعبان مبروك ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له، إن هناك موقعين جديدين للشهر العقاري سيتم افتتاحهما؛ لإنهاء معاناة أهالي المحافظة طوال السنوات الماضية، الأول بعمارة الشرق ، والموقع الثاني بحي سخا على طريق كفر الشيخ سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية.









وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أهم ما يميز الموقعين الجديدين أن أداء الخدمة إلكترونيا، ويتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد ، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق، ويضم المركز صالة للمواطنين ، وصالتين لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 متر.





وتابع محافظ كفر الشيخ، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي ، ويحصل على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال ال3 دقائق.

ومن جانبه، أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، كابن من أبناء المحافظة، أعرف معاناة المئات من الأهالي لضيق مساحة موقع الشهر العقاري الحالي في عمارات الأوقاف، وكثرة المترددين عليه ،الراغبين في تلقي كافة الخدمات الخاصة بالتوثيق والتوكيلات؛ لينهي اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بالتعاون مع وزير العدل، ووزير الاتصالات، تلك المعاناة اليومية للجمهور.





جدير بالذكر أن اللواء هاني النواصرة، واللواء شكري الجندي، عضوي مجلس النواب السابقين، قد بذلا جهودًا مضنية مع المسئولين بوزارة العدل لإنهاء هذه المشكلة بالتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وكافة المسئولين المعنين بهذه المشكلة.