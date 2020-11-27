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مرأة

مع تغيير الطقس .. تعرف تأثير الأتربة على البشرة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
تعرف تأثير الأتربة
تعرف تأثير الأتربة على البشرة
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حياة عبد العزيز
تؤدي الملوثات السامة الموجودة في الهواء إلى تهيج الجلد ، كما يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأمد لها إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وقال الدكتور أجاي رنا ، طبيب الأمراض الجلدية المشهور عالميًا، أن التأثير السام للتلوث هو أنه يمكن أن يسبب الحساسية والطفح الجلدي والشيخوخة المبكرة، يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى شيخوخة مبكرة للجلد، والتصبغ، وتهيج الجلد وغيرها من المشاكل المتعلقة بالجلد والتي تشكل خطورة كبيرة على الجلد. 

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كما يؤدي ارتفاع مستوى PM 2.5 الموجود في الهواء إلى التهاب الجلد الذي يمكن أن يسبب احمرارًا وحكة في الجلد.

وتعمل معظم الملوثات مثل الأوزون (O3) والمركبات العضوية المتطايرة وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) و PM2.5 كمواد مسببة للحساسية لتحفيز خلايا النحل لدى بعض الأشخاص، كما تشمل المحفزات الأخرى وبر الحيوانات الأليفة، وأشعة الشمس، وبعض الأطعمة، ولدغ الحشرات، والأدوية.

كما تتعرض البشرة إلى التهاب الجلد وتفاقمه، حيث يمكن أن تستقر الملوثات والجزيئات الكبيرة المحمولة جوًا مثل الأتربة والغبار على الجلد، فإنها تبني طبقة من الملوثات التي تؤدي إلى ظهور البثور وتعطيل الميكروبيوم البكتيري.


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