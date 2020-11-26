بمشاركة 15 مطورا .. تفاصيل أكبر حدث بمصر لشراء العقارات أون لاين

في خطوة جديدة من شأنها تعزيز مجهوداتها الرامية إلى تعزيز اتجاهات المستخدمين الحديثة في عادات شراء العقارات اعتمادًا على الحلول الرقمية التي تتيحها منصة عقارماب محرك البحث الرائد في مجال التسويق العقاري ، حيث أعلنت اليوم عن مشاركة 15 مطور عقاري خلال فعاليات معرضها الإفتراضي عقارماب إكسبو 2020 والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري تزامنًا مع فعاليات يوم التسويق العالمي البلاك فرايدي .





ومن المنتظر أن يشارك في الحدث أكثر من 15,000 مستخدم من المهتمين بشراء الوحدات العقارية أونلاين ، خاصة وأنه نسبة التخفيضات المتوقعة للوحدات المعروضة ستبدأ من 5% ، حيث تمثل حلول البيع الجماعي التي تتاح للمستخدمين من خلال حدث مثل عقارماب إكسبو أحد أبرز الإتجاهات الحديثة في مجال التسويق العقاري في العالم ، وهي مجرد خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام ترسيخ العديد من التقنيات الحديثة في هذه المنظومة مثل حلول الذكاء الإصطناعي والواقع المعزز والواقع الإفتراضي.





تعقيبًا على هذا البيان ، صرح عماد المسعودي الرئيس التنفيذي لمنصة عقارماب قائلًا : "إن قرار شراء وحدة عقارية يعد واحد من أصعب القرارت التي يحتاج المستخدم إلى اتخاذها خلال حياته، ونحن في عقارماب نعمل على أساس تسخير كافة الأدوات الرقمية والحلول الذكية لتوفير أداة بحثية تدعم قرارات المستخدمين، وذلك من خلال توفير باقة من الحلول التي تتجاوز فكرة البحث عن المعروض عبر المنصة الرقمية، حيث نتيح للمستخدمين دليل الأحياء ودليلالأسعار و خدمات التقييم العقاري وخدمة إسأل أهل المنطقة وغيرها".





أضاف : "إننا نجحنا على مدار الدوارت السابقة من عقارماب إكسبو في تجاوز التحديات المرتبطة بثقة العملاء في التعامل مع المنصات الرقمية خاصة ما يرتبط منها بدفع الأموال أو اتخاذ قرارات مصيرية مثل شراء الوحدات العقارية، ونتيجة لباقة خدماتنا ومصداقية المطورين العارضين من خلال المنصة فنحن اليوم في مرحلة جديدة متوجها بمزيد من الثقة والمشاركة والتفاعل مع كل ما هو أونلاين".





تجدر الإشارة إلى أن عقار ماب اكسبو هو منصة رقمية تهدف إلى مساعدة المشتريين العقاريين للوصول إلى افضل العروض العقارية من خلال 3 خطوات رئيسية هي إكتشاف المشاريع المشاركة ثم إختيار الوحدة المناسبة بالأسعار التنافسية بعد الإعلان عن التخفيضات الحصرية للحدث في مدة 3 ساعات ثم الحجز ودفع قيمة جدية لحجز الوحدة بإستخدام البطاقة الإئتمانية، وفي حالة عدم إكتمال إجراءات الشراء يمكن استرداد المبلغ بالكامل خلال 7 أيام.