خلال زيارتها للوادي الجديد.. وزيرة التضامن تسلم الجهاز لـ 79 عروسة من ذوي الاحتياجات.. وبروتوكول لرعاية المكفوفين.. واهتمام بالتوسع في الصناعات الحرفية

وزيرة التضامن الاجتماعي :

خطة لتغطية مراكز الوادي الجديد

الحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن

التوسع في الصناعات الحرفية وتوفير كافة سبل الاهتمام

تفقدت المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات بالخارجة بتكلفة 20 مليون جنيه













شهدت محافظة الوادي الجديد زيارة مكوكية لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أمس الخميس ، لمتابعة عددا من المشروعات الخدمية.





في البداية ، استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، الوزيرة وتفقدا القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري، والتي يجري تنفيذها بالمركز الطبي بحي الزهور.





ضمت القافلة تخصصات، باطنة، جلدية، عظام وأطفال، وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، حيث أشارت الوزيرة إلى الانتهاء من وضع خطة لتغطية مراكز المحافظة الخمس بقوافل طبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.





كما حضرت وزيرة التضامن الاجتماعي لمركز الصناعات اليدوية بالخارجة حيث شاهدت تجربة صناعة الفخار وارابيسك الجريد يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ ومحمز العديسي، مدير عام التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وخلال الجولة، شهدت الوزيرة تسليم 79 عروسة من المقبلات على الزواج، الجهاز الخص بهن مقدمة من صندوق تحيا مصر، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.





وأكدت القباج أنه تم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن.





وجرى اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاه وعدد أفراد الأسرة.





كما تفقدت وزيرة التضامن مخبز الطوارئ المتنقل النصف آلي بمدينة الخارجة، الذي وفرته المحافظة ضمن 3 مخابز لتوفير الخبز للمواطنين بمراكز المحافظة في حال حدوث أي طارئ ينتج عنه انقطاع للكهرباء خاصة لتغطية القري البعيدة.



وتم تنفيذ تجربة حية لتشغيل المخبز لإنتاج الخبز، والذي تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ليعمل بمولدات الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلي 2000 رغيف / ساعة، والذي يعمل أسبوعيا بالأحياء والقري الأكثر فقرا لتوفير الخبز للمواطنين محدودي الدخل، مع التنسيق مع وزارة التموين لتوفير حصه الدقيق لإنتاج الخبز بشكل كافي للوصول إلي المواطنين المستهدفين.



ووقعت الوزيرة بروتوكول رعاية المكفوفين، وتفقدت مركز التأهيل لذوي الهمم بمدينة الخارجة وتابعت العيادات العلاجية التي تستخدم أحدث الأجهزة الطبية التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان.





وقال الزملوط، إن المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، يهدف لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة بتكلفة 20 مليون جنيه، ليخدم أبناء المحافظة ذوى الاحتياجات الخاصة في العلاج والتأهيل، كما جرى توفير عمارتين سكنيتين بجواره لإقامة الأسر التي يجري تقديم الرعاية لأطفالهم.





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وأشادت الوزيرة بالجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية من أجل التوسع في الصناعات الحرفية، مؤكدة أن الوزارة تولي كافة سبل الاهتمام بتلك الصناعات وتبذل كافة الجهود من أجل دعمها والتوسع فيها.





وتابعت الوزيرة، معرض الهيئة المصرية لتنشيط السياحة تحت إشراف محسن عبد المنعم مدير الفرع، والذي ينفذ عددا من الفعاليات للتعريف بمعالم المحافظة السياحية والبيئية.



