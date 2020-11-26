إنجي علاء: كوفيد 25 ليس له علاقة بمسلسل النهاية

أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء ان مسلسل كوفيد ٢٥ المقرر عرضه رمضان القادم ليس جزءا ثاني لمسلسل النهاية الذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف رمضان السابق وأضافت بأن قصة مسلسل كوفيد 25 من وحي خيالها وقد قامت المؤلفة من الإنتهاء من كتابة اثنتا عشرة حلقة وجاري كتابة باقي الحلقات.
المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.
الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان. كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد دشنوا هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل رمضاني جديد في عام 2021 يحمل اسم كوفيد 25. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "مسلسل يوسف الشريف في رمضان المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه" و "- العالم كله مقلوب على CoV-19 و وصلنا اكتر من 50 مليون حالة و محدش قادر يسيطر عليه
يوسف الشريف".
وقال آخرون "رمضان 2021، خلصانه هحضر الشابووه من دلوقتي دا عشان يوسف الشريف مبيعملش حاجه وحشه ابدا كل أعماله عظيمه" و" ياريت يبقا المسلسل من 10ل 15 حلقة يبقا افضل من مط ال30 حلقه اللي ملهمش لازمه ودا هيخلي المسلسل افضل قيمه عند الشباب وناس كتير بالتوفيق لكل صناع العمل #covid25 #يوسف_الشريف ".
ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بوستر مبدئي للعمل الذي يحمل اسم "COVID-25" وعلّقت الشركة قائلة: "ياترى إيه اللي هيحصل سنة 2025".