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هدية لمصر والعالم.. مصطفى بكري يوضح تفاصيل إنتاج لقاح مصري ضد كورونا.. فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:56 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه من المتوقع أن يتم إنتاج لقاح ضد كورونا أمل لمصر مؤكدا أن العلماء بالمركز القومي للبحوث قاموا بإجراء العديد من التجارب والإعلان عن أول لقاح مصري لعلاج المرض.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن اللقاح اقترب من النتائج النهائية بعد الانتهاء من المراحل الأولية مشيرا إلى أن العلماء سيقدمون هدية لمصر والعالم.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن اللقاح أثبت نجاحا كبيرا على الحيوانات وأعلنت وزارة الصحة خلال الأيام الماضية انه سيتم الانتهاء من اللمسات النهائية لمشتقات البلازما وسيتم توفيرها . 

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنتاج اللقاحات المضادة لأي فيروس يتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار ولكن العلماء يتسابقون حاليا لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منهم 4 في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ومن المتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لأول مرة يُصنع لقاح كورونا في مصر، مشيرا إلى أنه لابد أن نكون متأكدين من اتباع أساليب المتابعة كاملة.
 
وأضاف "عبد الغفار"، "التجارب على اللقاح يتم مراجعتها أكثر من مرة، لأنه لابد من أن تكون كل خطوة مدروسة بعناية لأن اللقاح سيعرض عالميا ليس في مصر فقط.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوجد العديد من دول العام التي تعمل على اللقاح، وتابع: "فنحن نزاحم دولا متقدمة كثيرة".

كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الوضع في الجامعات يسير بشكل مطمئن بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية واستجابة الطلاب لها، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة جديدة تفرق عن القديمة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.
 
وقال "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الخطة الجديدة تأتي في إطار اكتساب الوزارة والمستشفيات الجامعية خبرات من التعامل السابق ولذلك أصبحنا أكثر دراية كما أصبح لدينا إلى حد كبير معرفة بالأعراض التي تصيب المريض من حيث الشدة والضعف في البداية، فقد كان يتم حجز كل من أصيب بـ كورونا حتى وإن لم تكن الأعراض شديدة.

في سياق متصل أعلن وزير التعليم العالي ، أن جميع المستشفيات الجامعية على استعداد لاستقبال الحالات المُصابة (كوفيد - 19) من خلال توقيع البروتوكولات الحديثة.

وأضاف وزير التعليم العالي أنه يوجد لدينا 3 لجان داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهي: اللجنة العليا للفيروسات، ولجنة إعداد مستشفيات الجامعة، ولجنة أبحاث (كوفيد – 19).
 
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