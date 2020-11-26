مستشار بأكاديمية ناصر: القوات البحرية مقصد للعديد من الدول للاستفادة من خبراتها

كشف اللواء محمد زكى الالفى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية عن جحم ما استفادته مصر من التدريب البحري المشترك مع روسيا، جسر "الصداقة 3".
قال زكي خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن سلسلة التدريبات المشتركة التي تجريها البحرية المصرية مع أقوى القوات البحرية عالميا تأتى فى إطار رفع الكفاءة القتالية وتأكيد الثقة فى القوات المسلحة المصرية بفروعها المختلفة.
وتابع: التدريب تم فى مسارح بحرية مختلفة خارج البحر الاحمر والابيض، لافتا إلى أن التدريبات مع الدول الصديقة انعكس بتطور كبير للغاية على القوات المسلحة وأصبحت مقصدا للعديد من الدول للاستفادة من خبرات القوات البحرية المصرية.
واختتمت اليوم فعاليات التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة- 3 "، الذى تم تنفيذها بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية .