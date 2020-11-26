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مستشار بأكاديمية ناصر: القوات البحرية مقصد للعديد من الدول للاستفادة من خبراتها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف اللواء محمد زكى الالفى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية عن جحم ما استفادته مصر من التدريب البحري المشترك مع روسيا، جسر "الصداقة 3".

قال زكي خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن سلسلة التدريبات المشتركة التي تجريها البحرية المصرية مع أقوى القوات البحرية عالميا تأتى فى إطار رفع الكفاءة القتالية وتأكيد الثقة فى القوات المسلحة المصرية بفروعها المختلفة.

وتابع: التدريب تم فى مسارح بحرية مختلفة خارج البحر الاحمر والابيض، لافتا إلى أن التدريبات مع الدول الصديقة انعكس بتطور كبير للغاية على القوات المسلحة  وأصبحت مقصدا للعديد من الدول للاستفادة من خبرات القوات البحرية المصرية.

واختتمت اليوم فعاليات التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة- 3 "، الذى تم تنفيذها بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية .

تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار والدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية ، وتأمين هدف حيوى بالبحر وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر ، وتمرين البحث والإنقاذ. 

كذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية، أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف ، فضلًا علي تنفيذ تدريب فرض التحكم البحرى على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة ، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء .

 كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عدد من الأنشطة المشتركة ، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد فى إدارة التدريب والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح من خلال مركز القيادة المشترك لكلا الجانبين. 

وأختتمت الفعاليات بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لإستخلاص الدروس المستفادة وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التى أبرزها التدريب ، كما تم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا لقادة الوحدات من الجانبين المصرى والروسى إستعرضا خلاله أهمية التدريب لما يمثله من إضافة قوية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم القتالية على مسارح العمليات البحرية العالمية .

يأتي التدريب البحري المشترك " جسر الصداقة -3 " استمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا ، بما  يعكس عمق العلاقات ومدى رقى مستوى التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .
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