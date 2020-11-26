تسليم أهالي العقار المائل بـ الإسكندرية وحدات سكنية بـ"بشاير الخير".. صور

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عن تسليم 10 أسر من أهالي العقار المائل المتضررين بحي غرب، وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير 3، وذلك بعد التقائه بالأهالي المتضررين الثلاثاء الماضي، وإبلاغهم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بالدعم الكامل لهم وتعويضهم بوحدات سكنية.





وأكد المحافظ أنه أعطى تعليماته إلى المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإجراء القرعة العلنية، ثم تسليم الأهالي مباشرة الوحدات السكنية، لافتًا أن الوحدات السكنية شاملة الآثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجانا للأهالي.





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وأوضح الشريف أن التسليم جاء في وقت قياسي بعد بحث الحالة الاجتماعية للمتضررين واستكمال جميع الإجراءات القانونية لهم، مشيرا إلى أن هناك عدد 2 شقة كانت إحداهما حضانة والأخرى شقة على الطوبة وجار بحث موقفهم القانوني والتأكد من مدي أحقية مالكيها بمعرفة التضامن الاجتماعي.





وفي سياق متصل، بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، في إزالة عقار كرموز المائل المكون من ١٢ دور والكائن ب ١٤٠ شارع الأميرية مع النصرية بحي غرب ، وذلك لخطورته الداهمة، بعد حدوث ميل شديد للعقار دون سابق إنذار ليصل الميل إلي ٥٠ سم وتصدع في أرضية العقار، الأمر الذي دعي إلي التدخل الفوري والإخلاء الجبري للسكان حفاظًا علي أرواحهم وحماية المنازل المحيطة.





من الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التقى أول أمس ، بأهالي العقار المائل المتضررين ، وأوضح أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي تعليماته فورا بالدعم الكامل المادي والعيني للأهالي ، وتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية بمدينة بشاير الخير ٣ ، وبالفعل تم تسكينهم ١٠ وحدات منها اليوم بالوحدات المخصصة لهم بعد اجراء قرعة علنية لهم .





وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.





يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.