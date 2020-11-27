نهائي دوري أبطال إفريقيا.. طه الطوخي: أخلاق زمان لابد أن تكون حاضرة بين الأهلي والزمالك| فيديو

تحدث طه الطوخي نجم ومدرب الأهلي السابق عن فترة كرة القدم خلال حقبة الستينيات معربا عن سعادته بما كان يسود خلال تلك الفترة من احترام وحب بين جميع اللاعبين، فالمنافسة كانت قوية بين كل الفرق الجماهيرية ولكن الاخلاق كانت دائما السائدة.

وتمنى ا لطوخي أن تسود هذه الروح والأخلاق بين لاعبي الأهلي والزمالك في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة.



وسبق أن لعب الطوخي مع المايسترو صالح سليم ثم قام بتدريبه عندما اعتزل مبكرا في واقعة طريفة لأن صالح كان أكبر منه وقتها ، وتمنى أن يكون لاعبو الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال على قدر كبير من الأخلاق والروح الرياضية.









وانطلقت مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب ، وهي ليست مجرد مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاحتواء حالة الاحتقان المشتعلة بين مشجعي الأهلي والزمالك ، بل هي أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية ، خاصة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة أن يكون طرفا المباراة النهائية مصريين وهما قطبا الكرة المصرية.









الأخلاق الرياضية والروح الواحدة وحصر المنافسة داخل المستطيل الأخضر ، أسلوب توراثته أجيال وراء أجيال في الكرة المصرية ، حتى وصلنا لجيل السوشيال ميديا التي تشعل الفتنة بين اللاعبين والجماهير سواء بتعصب أعمى أو بحملات ممنهجة لبث الفتن داخل المجتمع المصري.









وبدعوة كريمة من مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي السابق لنجوم الكرة القدامى في فترة الستينيات والسبعينيات من الفرق الجماهيرية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والترسانة وطنطا ، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل ، والمنافسات الكروية الراقية بينهم ، وحديث من القلب على أجمل أيام، كانت في احد الاماكن العامة بالقاهرة في حديث ساده الود والاحترام بين الحضور.









ووجه جميع الحاضرين وفي مقدمتهم صاحب الدعوة مروان كنفاني ، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة التاسعة مساء في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.







