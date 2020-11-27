احذرها.. جوجل يحظر تطبيقات شهيرة تجمع بيانات حساسة عن مستخدمي أندرويد

قامت شركة جوجل Google ، بإزالة تطبيقين من منصة تطبيقات أندرويد الشهيرة بلاي Play، خلال شهر أكتوبر المنصرم، وأرجعت عملاقة التقنية الأمريكية هذا الإجراء بسبب جمع التطبيقين الصينين بيانات المستخدمين الحساسة.





وأفاد تقرير نشره موقع "zdnet" التقني، أن التطبيقين المعنيين ينتميان إلى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو Baidu، وهي خرائط بايدو Baidu Maps، وصندوق بحث بايدو Baidu Search Box.









ويأتي هذا الإجراء بعد أن تلقت شركة جوجل من شركة الأمن السيبراني الأمريكية "Palo Alto Networks، تقول فيه إن التطبيقين يحتويان على رمز يجمع معلومات حول المستخدمين.





ووفقا لشركة Palo Alto Networks، تم العثور على رمز جمع البيانات في Baidu Push SDK، والذي يستخدم لإظهار الإشعارات في الوقت الفعلي داخل كلا التطبيقين.





وقد حصل كلا التطبيقين على أكثر من 6 ملايين عملية تنزيل قبل إزالتهما، مما دفع مالكة متجر تطبيقات أندرويد من إزالة تطبيقي Baidu Maps و Baidu Search Box في 28 أكتوبر الماضي، نظرا لانتهاكهما السياسة الخاصة بمتجر جوجل بلاي.





وشملت قائمة البيانات المستخدم الحساسة التي جمعتها التطبيقات من أجهزة أندرويد عنوان MAC، ومعلومات الناقل رقم IMSI، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى مثل رقم IMEI، والتي يمكن استخدامها لتحديد وتعقب المستخدم بشكل فريد ، حتى إذا قام هذا المستخدم بالتبديل إلى هاتف مختلف.





ولكن بالإضافة إلى تسريب مرتبط بأدوات تطوير البرمجيات Push SDK، عثر باحثو شركة أمن الشبكات الأمريكية على أدوات تطوير البرمجيات Share SDK الذي طورته الشركة MobTech، الصينية العملاقة للتكنولوجيا الإعلانية.





وقال الباحثون إن تلك الأدوات استخدمت من قبل أكثر من 37500 تطبيقا، من بينها أكثر من 40 منصة تواصل اجتماعي، وتسمح أدوات SDK أيضا لمطوري التطبيقات بجمع البيانات مثل معلومات طراز الهاتف ودقة الشاشة وعناوين MAC ومعرف جهاز أندرويد ومعرف الإعلان ومعلومات الناقل و IMSI هوية المشترك المحمول الدولي و رموز IMEI الهوية الدولية للأجهزة المحمولة.





وأبلغت شركة Palo Alto Networks، شركتي "بايدو" و "جوجل" بالنتائج التي توصلت إليها، وبعد إزالتهما في شهر أكتورب الماضي، أضافت جوجل مرة أخرى طبيق Baidu Search Box، في 19 نوفمبر الجاري، بعد إصلاح المشكلات.