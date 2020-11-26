البورصات العربية.. ارتفاع أسواق السعودية وفلسطين والعراق وتراجع الكويت ومصر

تباين أداء البورصات العربية خلال تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع أسواق الأسهم السعودية والأردن وفلسطين وبيروت والعراق مقابل انخفاض أسواق الكويت ومصر.





البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.39%





أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.39% ما يعادل 1.79 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 466.65 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 98,430سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 186,542 دولارًا نفذت من خلال 41 صفقة.





البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع





أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.27%، عند مستوى 1565.32 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2,070 صفقة.





بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام





أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 68ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 %.





وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر272 مليون سهم تمت عبر 20365 صفقة نقدية بقيمة 124 مليون دينار .





وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3ر9 نقطة ليبلغ مستوى 93ر4374 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر82 مليون سهم تمت عبر 3088 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 مليون دينار .





وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر1 نقطة ليبلغ مستوى 05ر6155 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر189 مليون سهم تمت عبر 17277 صفقة بقيمة 5ر118 مليون دينار .





مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8693.47 نقطة





أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.71 نقطة ليقفل عند مستوى 8693.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات سليمان الحبيب, والإعادة السعودية، وساسكو، وبدجت السعودية، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والصادرات، وأنعام القابضة، والباحة، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.48% و 7.96% .





فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية، والإنماء، وريدان، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، والأسماك وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 456.08 نقطة ليقفل عند مستوى 19785.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 58 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم تقاسمتها 1986 صفقة.





مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع





أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,467.81 بارتفاع قدره 5.90 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 647.93 بارتفاع قدره 0.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.





وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و736 ألفًا و174 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 761 ألفًا و486 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 91 صفقة.





البورصة المصرية تغلق على تراجع





سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.





وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4ر636 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليبلغ مستوى 10980.96 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.41% مسجلًا 2008.7 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.25% لينهي التعاملات عند مستوى 2946.85 نقطة.





البورصة العراقية تغلق مرتفعة





أغلق مؤشر "البورصة" العراقية اليوم, مرتفعًا بنسبة 0.60%, متوقفًا عند 483.92 نقطة.





وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 3 شركات, وانخفاض أسهم 5 اخرى, فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة 973,728,367 سهمًا, بقيمة 1,852,796,655 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 397 صفقة, شملت 23 شركة مساهمة, من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة.





بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 1.98 %





أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 1.98%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 602.14 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 69 ألفًا و277 سهمًا، بقيمة 446 ألفًا و430 دولارًا، نفّذت خلال 25 صفقة.





كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و152 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و274 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.