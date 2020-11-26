رجل نوبل للسلام يرفض السلام.. آبي أحمد يعلن انطلاق مرحلة حاسمة في تيجراي.. ويتجاهل توسط الاتحاد الإفريقي.. و500 ألف مواطن في خطر

*أبي أحمد يعلن انطلاق المرحلة الأخيرة في عملية تيجراي

*رئيس الوزراء الإثيوبي يمنع مبعوثي السلام من التوسط

*أكثر من 500 ألف مواطن في خطر









أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، صباح اليوم الخميس، عبر تويتر، عن بدء المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضد الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي الإثيوبي.





وكان أبي أحمد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قد منح القوات المتواجدة بالإقليم مهلة 72 ساعة، من أحل الاستسلام، إلا أنهم رفضوا تنفيذ هذا الأمر.





بهذا الإعلان، تستعد قوات أبي أحمد لشن حرب على عاصمة إقليم تيجراي، ميكيلي، التي يقطنها ما لا يقل عن 500 الف نسمة، مايعني تعرض حياة الالاف لخطر.





تجاهل أبي أحمد، ورفض كافة المحاولات التي يقوم بها الفاعلون الدوليون، والمؤسسات الدولية للتدخل في إيجاد حل بين الطرفين، بل أنه رفض أي نهج للمباحثات فيما بينهما.





عين الاتحاد الإفريقي، ثلاثة اشخاص للعمل كمبعوثين للسلام لحل الصراع في إثيوبيا، إلا أن أبي أحمد قال إنه لم يدع المبعوثين يتحدثون إلى زعماء إقليم تيجراي، حتى يتم هزيمتهم أو يستسلموا.





ويبدو الآن أن معركة أخيرة للسيطرة على العاصمة الإقليمية أمر لا مفر منه على الرغم من أنه كان من الصعب على المراقبين الخارجيين تقييم أي جانب له اليد العليا على الأرض.





ورجح خبراء عسكريين إلى شبكة سكاي نيوز البريطانية أن الصراع العسكري الحاسم والواضح غير مرجح في هذا الصراع، بسبب امتلاك إقليم تيجراي مخزون من المعدات العسكرية وافر، بالإضافة إلى عددهم البالغ 250 ألف فرد.





فيما يحشد إقليم تيجراي رجاله في العاصمة ميكيلي، حيث بدء الجميع في حفر الخنادق، وتسليح أنفسهم بأسلحة آلية.





يقول نائب مدير برنامج إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، دينو مهتاني: "هذا ليس مجرد صراع بين القوات النظامية. هناك تقارير واسعة الانتشار عن وجود مليشيات عرقية تتجول في أنحاء تيجراي وهذا يخاطر بإراقة دماء كبيرة في هذا الصراع".





ومن الواضح أن خطر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين آخذ في الازدياد ، على الرغم من تعهد السيد أبي بأخذ "الحذر الشديد" لحمايتهم. كما مُنع برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى مخازن الغذاء الخاصة به في ميكيلي الخاضعة لسيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من أجل توزيع الاحتياجات الأساسية.





فيما أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن وكالات الأمم المتحدة تتوقع وصول 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان هربًا من العنف الدائر جراء الحرب في إثيوبيا وذلك في خلال 6 أشهر.





وقال المسئول بمفوضية اللاجئين، أكسل بيسكوب، في بيان صحفي في جنيف: "لقد وضعنا خطة استجابة مع جميع الوكالات لحوالي 20 ألف شخص ونبلغ حاليًا حوالي 31 ألف شخصًا لذا فقد تجاوزنا الرقم بالفعل"، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأضاف بيسكوب أن "رقم التخطيط الجديد حوالي 200 ألف لاجئ".



