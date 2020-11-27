ثالث دولة عربية.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية

أبلغ العاهل البحريني حمد بن عیسى آل خلیفة، نظيره المغربي الملك محمد السادس، فتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مساء الخميس، حسبما قال الديوان الملكي المغربي، لافتا إلى أنه سیتم التنسیق بشأن فتح القنصلية بین وزارتي الخارجیة في البلدین.
وأبدى العاهل البحريني دعم بلاده لإجراءات المغرب بمنطقة الكركارات في الأقاليم المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليزاريو.
واعتبر الملك محمد السادس قرار البحرين "یعكس التضامن الموصول بین البلدین"، معبرا عن تقديره للمواقف الثابتة لمملكة البحرین في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للمملكة المغربیة.
لتصبح بذلك البحرين الدولة الثالثة التي تفتتح قنصلية عامة هناك.
وكانت الإمارات والأردن أعلنا في وقت سابق، عن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وتحتضن كبرى مدن الصحراء المغربية إلى جانب مدينة الداخلة جنوبًا 15 قنصلية أخرى لدول إفريقية جنوب الصحراء منذ أواخر العام الماضي.
ويشار إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد قال في تصريحات صحفية له إن عدد القنصليات التي افتتحت في الصحراء المغربية وصلت إلى 15 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، حيث افتتحت 6 قنصليات من غرب أفريقيا، و5 من وسط أفريقيا، و3 من جنوب أفريقيا وواحدة من الشرق.
وأكد أن "ذلك يمثل ثمرة من ثمار السياسية الأفريقية التي نهجها الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الأخيرة التي تأسست على المصداقية والتضامن من خلال منطق رابح رابح".
وكانت الإمارات افتتحت في 4 نوفمبر، قنصليتها في مدينة العيون المغربية، في خطوة دبلوماسية أشادت بها الرباط.
وتم حفل افتتاح القنصلية الإماراتية في مدينة العيون بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والسفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري.
واعتبر أن هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيد على حق المغرب في سيادته في الصحراء ودعم من الإمارات، مشددا على أن العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية.
وأضاف أن افتتاح القنصلية من شأنه أن يفتح لرجال الأعمال الاستثمار في المجالات الاقتصادية التي تمتاز بها مدينة العيون.
وشدد على أنه بين المغرب والإمارات تنسيق مشترك في القضايا الدولية والإقليمية.
وفي 19 نوفمبر، أعلنت المملكة الأردنية الهامشية، أنها بصدد افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة العيون.
وجاء في اتصال هاتفي بين العاهلين المغربي محمد السادس، والعاهل الأردني الملك عبد لله الثاني، إن الأخير يؤكد رغبة الأردن في فتح قنصلية عامة بمدينة العيون ويقول إن وزارتي الخارجية في البلدين ستنسقان لوضع الترتيبات الضرورية لذلك".