ثالث دولة عربية.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية

أبلغ العاهل البحريني حمد بن عیسى آل خلیفة، نظيره المغربي الملك محمد السادس، فتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون.





جاء ذلك في اتصال هاتفي مساء الخميس، حسبما قال الديوان الملكي المغربي، لافتا إلى أنه سیتم التنسیق بشأن فتح القنصلية بین وزارتي الخارجیة في البلدین.





وأبدى العاهل البحريني دعم بلاده لإجراءات المغرب بمنطقة الكركارات في الأقاليم المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليزاريو.





واعتبر الملك محمد السادس قرار البحرين "یعكس التضامن الموصول بین البلدین"، معبرا عن تقديره للمواقف الثابتة لمملكة البحرین في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للمملكة المغربیة.





لتصبح بذلك البحرين الدولة الثالثة التي تفتتح قنصلية عامة هناك.





وكانت الإمارات والأردن أعلنا في وقت سابق، عن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمغرب.





وتحتضن كبرى مدن الصحراء المغربية إلى جانب مدينة الداخلة جنوبًا 15 قنصلية أخرى لدول إفريقية جنوب الصحراء منذ أواخر العام الماضي.

ويشار إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد قال في تصريحات صحفية له إن عدد القنصليات التي افتتحت في الصحراء المغربية وصلت إلى 15 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، حيث افتتحت 6 قنصليات من غرب أفريقيا، و5 من وسط أفريقيا، و3 من جنوب أفريقيا وواحدة من الشرق.

وأكد أن "ذلك يمثل ثمرة من ثمار السياسية الأفريقية التي نهجها الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الأخيرة التي تأسست على المصداقية والتضامن من خلال منطق رابح رابح".



